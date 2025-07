Od września do grudnia na Warmii i Mazurach rusza pilotażowy program bonu turystycznego. Inicjatywa ma nie tylko wesprzeć branżę hotelarską, ale także zachęcić Polaków do odkrywania uroków regionu poza tradycyjnym sezonem wakacyjnym. Sprawdzamy, na czym polega nowy program, kto może z niego skorzystać i jakie korzyści czekają na turystów.

Kwoty dofinansowania do noclegu mają być zróżnicowane, zależne od standardu obiektu. / Shutterstock

Nowy program wsparcia dla turystyki

Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny to świeża propozycja samorządu województwa, która ma szansę stać się realnym wsparciem dla lokalnej branży turystycznej. Program, przygotowany we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną i po konsultacjach z przedstawicielami hoteli, rusza już od 27 września i potrwa do 15 grudnia. Jego głównym celem jest wydłużenie sezonu turystycznego oraz przyciągnięcie gości w tzw. sezonie niskim.

Kto może skorzystać z bonu?

Z bonu turystycznego będą mogli skorzystać wszyscy pełnoletni mieszkańcy Polski, niezależnie od miejsca zamieszkania. Wystarczy spełnić jeden podstawowy warunek - zarezerwować minimum dwa noclegi w jednym z obiektów noclegowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które przystąpią do programu. Każdy uczestnik może wygenerować bon tylko raz, a środki można przeznaczyć na opłatę lub dopłatę do noclegu.

Zróżnicowane wsparcie w zależności od standardu

Kwoty dofinansowania są uzależnione od standardu wybranego miejsca noclegowego. Osoby wybierające campingi, pola biwakowe, schroniska młodzieżowe, hostele, kwatery agroturystyczne czy pokoje gościnne mogą liczyć na 200 zł brutto dofinansowania. Turyści decydujący się na hotele jedno- i dwugwiazdkowe, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, apartamenty, wille, dworki, zamki czy pałace otrzymają 300 zł wsparcia. Najwyższa kwota - 500 zł - przewidziana jest dla osób rezerwujących pobyt w hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych.

Jak skorzystać z bonu?

Proces korzystania z bonu będzie prosty i przejrzysty. Już od 27 września na specjalnej stronie internetowej, która zostanie uruchomiona przez organizatorów, będzie można wygenerować indywidualny kod QR. Wcześniej jednak do programu muszą zgłosić się i zostać zweryfikowane obiekty noclegowe, które spełnią określone kryteria. Po dodaniu ich do bazy, uczestnicy programu będą mogli wybierać spośród szerokiej oferty noclegowej, aż do wyczerpania puli środków, która wynosi 2 mln zł.

Inwestycje w rozwój regionu

Wprowadzenie bonu turystycznego to nie jedyne działanie mające na celu przyciągnięcie turystów na Warmię i Mazury poza sezonem letnim. Samorząd województwa realizuje również szereg inwestycji infrastrukturalnych, które mają uatrakcyjnić region przez cały rok. Wśród nich wymienić można budowę Centrum Warmińskiego w Gietrzwałdzie, nowe Planetarium czy znane już Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

Warmia i Mazury coraz bardziej popularne

Statystyki pokazują, że region cieszy się rosnącym zainteresowaniem turystów. W ubiegłym roku, od maja do września, Warmię i Mazury odwiedziło ponad 4,5 mln osób, co stanowi wzrost o blisko 6 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Nowy program bonu turystycznego ma szansę jeszcze bardziej zwiększyć te liczby, szczególnie w miesiącach jesiennych, które dotychczas były mniej popularne wśród odwiedzających.

Szansa na nowe doświadczenia

Pilotaż Warmińsko-Mazurskiego Bonu Turystycznego to nie tylko wsparcie dla branży hotelarskiej, ale także okazja dla Polaków do odkrycia mniej znanych zakątków regionu. Warmia i Mazury, słynące z malowniczych jezior, lasów i bogatej historii, mogą stać się atrakcyjnym celem podróży także poza szczytem sezonu. Program daje szansę na komfortowy wypoczynek w korzystnej cenie, a jednocześnie wspiera lokalną gospodarkę.