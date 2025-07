Wakacje 2024 upływają pod znakiem zagranicznych podróży. Najnowsze dane pokazują, że Polacy coraz częściej decydują się na wypoczynek poza granicami kraju, a najpopularniejszymi wyszukiwanymi kierunkami są Hiszpania, Włochy i Grecja. Zwiększyło się również zainteresowanie wyjazdami all inclusive oraz ofertami last minute.

Zagranica wygrywa z Polską

Z analizy wyszukiwań internetowych wynika, że w tym roku po raz pierwszy od kilku lat zagraniczne wyjazdy zyskały przewagę nad krajowymi. Aż 51 proc. wszystkich zapytań dotyczyło podróży poza Polskę, podczas gdy niecałe 49 proc. użytkowników interesowało się wakacjami w kraju. W 2024 roku proporcje wynosiły 52 proc. dla wypoczynku w kraju i 48 proc. dla zagranicy.

To wyraźna zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy to dominowały kierunki lokalne. W poprzednich latach ta tendencja się utrzymywała - w 2023 roku 53 proc. zapytań dotyczyło wyjazdów w Polsce, a 47 proc. poza jej granicami, a w 2022 roku odsetek ten wynosił 55 proc. vs. 45 proc. W latach pandemii (2020-2021), gdy ruch turystyczny był ograniczony, ponad 60 proc. wyszukiwań dotyczyło lokalnych kierunków - podkreśla Jacek Bisiński, Travel Analytical Consultant w Google.

Hiszpania na szczycie, Włochy i Grecja tuż za nią

Wśród najczęściej wyszukiwanych destynacji w sezonie letnim 2025 króluje Hiszpania, która po raz pierwszy wyprzedziła dotychczasowego lidera - Włochy. Na podium znalazła się również Grecja, która niezmiennie od lat przyciąga polskich turystów pięknymi plażami i bogatą ofertą turystyczną. W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Turcja, Chorwacja, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz Czechy.

Jeśli chodzi o konkretne miasta, największym zainteresowaniem cieszą się Barcelona, Rzym i Paryż. Na liście popularnych metropolii znalazły się również Londyn, Praga, Berlin, Wenecja, a także - po raz pierwszy - Dubaj. Wśród egzotycznych kierunków prym wiodą Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia, Japonia, Kanada, Indonezja, Australia, Polinezja Francuska, Meksyk i Chiny. Polacy chętnie wyszukiwali także takie miejsca jak Zanzibar czy Malediwy.

All inclusive i last minute - rosnące trendy

Tegoroczny sezon wakacyjny przyniósł także wyraźny wzrost zainteresowania ofertami all inclusive. Liczba wyszukiwań tej frazy wzrosła aż o 35 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najczęściej Polacy poszukiwali takich propozycji w Grecji, Chorwacji i Turcji. Równocześnie coraz większą popularnością cieszą się podróże last minute. W tej kategorii najczęściej wybierane są Turcja, Egipt i Grecja, ale wysokie pozycje zajmują również Hiszpania, Chorwacja, Albania, Tunezja, Bułgaria i Włochy.

Wśród wysp i regionów największym zainteresowaniem cieszą się Madera, Zanzibar, Teneryfa, Sardynia oraz Wyspy Kanaryjskie. Wysoko na liście znajdują się także greckie wyspy: Kreta, Zakynthos, Korfu i Rodos, a także włoska Sycylia.

Zmiana proporcji między wyjazdami krajowymi a zagranicznymi to efekt wielu czynników - od rosnącej dostępności połączeń lotniczych, przez atrakcyjne oferty biur podróży, po coraz większą otwartość na nowe doświadczenia.