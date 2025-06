Kanapka - skromna na pierwszy rzut oka, a jednak potrafi zaskoczyć bogactwem smaków i różnorodnością form. CNN przeprowadziło swoje kulinarne śledztwo, by wyłonić te najbardziej wyjątkowe i smakowite wersje kanapek z różnych zakątków Europy. Wyruszmy więc w kulinarną podróż po kontynencie, aby poznać kanapki, które zasługują na miano prawdziwych przysmaków.

Hiszpańskie arcydzieło - Bocadillo de Jamón Ibérico

Bocadillo de Jamón Ibérico / Shutterstock

Zacznijmy od Hiszpanii, gdzie prostota łączy się z wyszukanym smakiem, tworząc bocadillo de jamón ibérico. To kanapka, która zachwyci każdego miłośnika mięsa. Jej sekret tkwi w jakości składników: cieniutkie plasterki szynki iberyjskiej, produkowanej z mięsa świń karmionych żołędziami i trawą, co nadaje jej niepowtarzalny aromat. Świeże, chrupiące pieczywo skropione oliwą z oliwek tworzy idealne tło dla smaku szynki. Dodatek świeżych warzyw i lokalnego sera tylko podkreśla wyjątkowość tej kanapki.

Włoskie Tramezzino - idealne na każdą porę

Tramezzino / Shutterstock

Przenieśmy się do Włoch, gdzie tramezzino króluje na listach przekąsek "pomiędzy" posiłkami. Ta delikatna kanapka, składająca się z dwóch kromek miękkiego, białego chleba bez skórki, zazwyczaj podawana jest w formie trójkątów. Wewnątrz kryje się bogactwo smaków - od oliwek i tuńczyka, przez jajka i warzywa, aż po szynkę prosciutto z truflami. Historia tramezzino sięga 1925 roku i kawiarni Mulassano w Turynie, gdzie zrodziła się jako alternatywa dla angielskich kanapek do herbaty.

Pan Bagnat - smak Lazurowego Wybrzeża w Nicei

Pan Bagnat / Shutterstock

W Nicei, na południu Francji, warto zaznać smaku pan bagnat, czyli "mokrego chleba". To kanapka inspirowana sałatką nicejską, zawierająca jej charakterystyczne składniki: jajko na twardo, tuńczyka, anchois oraz pomidora. To połączenie sprawia, że pan bagnat jest nie tylko smaczny, ale i sycący, idealny na letni piknik nad Morzem Śródziemnym.

Francuski klasyk - Croque-Monsieur i Croque-Madame

Croque-Madame / Shutterstock

Nie opuszczając Francji, warto zwrócić uwagę na croque-monsieur, czyli "chrupiącego pana" - kanapkę z szynką i serem, zapiekaną do złotego koloru. Dla tych, którzy szukają czegoś jeszcze bardziej wykwintnego, istnieje wersja z dodatkiem beszamelu i jajka sadzonego na wierzchu - croque-madame, czyli "chrupiąca pani". To danie, które zachwyca smakiem i elegancją, będąc jednocześnie prostym w przygotowaniu.

Holenderskie broodje haring - smak morza

Broodje haring / Shutterstock

W Holandii, kraju znanym z miłości do śledzi, nie może zabraknąć kanapki broodje haring. To prawdziwy klasyk holenderskiej kuchni, łączący chrupiącą bułkę z marynowanym w solance śledziem. Dodatek pokrojonej w kostkę cebuli i ogórka konserwowego nadaje kanapce świeżości, a czasem pojawiają się także pietruszka, majonez lub musztarda, by wzbogacić smak.