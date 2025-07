Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie naukowym "Menopause" rzucają nowe światło na zmiany emocjonalne, jakie zachodzą u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Wyniki analiz wskazują, że w tym szczególnym czasie życia kobiety doświadczają zauważalnego spadku poziomu gniewu, zwłaszcza w postaci wybuchów złości i wrogości. Sprawdź, co jeszcze udało się ustalić badaczom.

W okresie okołomenopauzalnym kobiety doświadczają zauważalnego spadku poziomu gniewu / Shutterstock

Według naukowców, gniew może realnie wpływać na zdrowie fizyczne człowieka. Skłonność do niego jest związana ze wzrostem skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz pogrubieniem ścian tętnic szyjnych, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka nadciśnienia tętniczego czy choroby wieńcowej.

Gniew wiąże się również z nasileniem objawów depresji, zwłaszcza u kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą.

Dotychczasowe badania dotyczące menopauzy koncentrowały się głównie na depresji i obniżonym nastroju, do których często dochodzi w tym okresie życia.

Emocje takie jak gniew pozostawały na marginesie zainteresowania naukowców.

Nowe badania – zmiany w odczuwaniu gniewu podczas menopauzy

Badacze z Uniwersytetu Waszyngtońskiego przebadali ponad 500 kobiet między 35. a 55. rokiem życia.

Wyniki wskazują, że wraz z wiekiem oraz postępującymi zmianami hormonalnymi związanymi z końcem okresu rozrodczego, u kobiet wyraźnie obniża się poziom odczuwanego gniewu.

Panie w okresie okołomenopauzalnym rzadziej wpadają w złość, mniej reagują agresją i są mniej podatne na irytację.

Zmniejsza się także ich wewnętrzne poczucie wrogości wobec otoczenia.

Jedynym wyjątkiem jest tłumiony gniew (czyli emocje, które kobiety zachowują dla siebie, nie pokazując ich na zewnątrz), który pozostaje na niezmienionym poziomie.

Zdaniem badaczy, zaobserwowane zjawisko może świadczyć o poprawie zdolności do regulacji emocjonalnej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Mniejsze natężenie negatywnych emocji, takich jak gniew, może pozytywnie wpływać na ogólne samopoczucie oraz zdrowie psychiczne i fizyczne.

Naukowcy zwracają uwagę, że potrzebne są dalsze badania, które pomogą lepiej zrozumieć to zjawisko i opracować skuteczniejsze sposoby wspierania zdrowia psychicznego i fizycznego kobiet w tym okresie życia.