Marta Morawiecka, siostra byłego premiera Mateusza Morawieckiego, miała przejąć 3/4 mieszkania pani Teresy, 99-letniej bohaterki Armii Krajowej, w zamian za opiekę. Krewni kobiety pytają: czy pani Teresa była świadoma tego, co podpisuje? O sprawie donosi portal Onet.

Marta Morawiecka w 2023 r. odbiera nagrodę "Drzwi do Wolności" przyznaną jej mamie Jadwidze Morawieckiej podczas gali festiwalu filmowego "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci" / Andrzej Jackowski / PAP

Do zawarcia umowy dożywocia miało dojść w kwietniu 2024 roku. Na jej mocy Marta Morawiecka stała się właścicielką większości udziałów w 77-metrowym czteropokojowym mieszkaniu w centrum Wrocławia - czytamy na portalu Onet. Choć siostra byłego premiera zatrudniła Ukrainkę, która opiekuje się panią Teresą, rodzina kobiety kwestionuje fakt, że seniorka świadomie podpisała umowę.

Postępowanie w sprawie możliwego doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem prowadzi obecnie prokuratura. Śledztwo zostało wszczęte 12 czerwca 2025 r. i zainicjowane zostało zawiadomieniem złożonym przez krewnego pokrzywdzonej.

Pan Patryk, do którego dotarł portal Onet, utrzymuje, że ciotka nigdy nie wspominała, że przepisała mieszkanie. Twierdzi, że kobieta była w coraz gorszym stanie psychicznym, a umowa dożywocia mogła zostać podpisana bez pełnej świadomości. Co więcej, jak twierdzi, seniorka nie wiedziała nawet, że nie mieszka już "na swoim".

Mężczyzna złożył zawiadomienia do prokuratury, zarzucając Marcie Morawieckiej m.in. utrudnianie kontaktów z ciocią oraz psychiczne znęcanie się nad nią poprzez izolację od rodziny i odebranie telefonu komórkowego. Toczą się już dwa śledztwa w tej sprawie. Rodzina wnosi również do sądu o uregulowanie prawa do kontaktów z seniorką.

Od kiedy pani Morawiecka podjęła się opieki nad moją ciocią, zatrudniając do jej sprawowania obywatelkę Ukrainy, wpłynęła na nią i doprowadziła do tego, że ciocia nie chce mnie widzieć. Narzuca jej się, co ma mówić, ze smutkiem wzruszała przy nas ramionami, że nie ma na nic wpływu. Nie aspirujemy do tego lokalu, chcieliśmy po prostu mieć kontakt z ciocią, móc ją odwiedzać z uwagi na jej wiek i pogarszający się jej stan zdrowia. Pani Marta Morawiecka skutecznie nam to jednak uniemożliwia - mówi mężczyzna.

Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że Marta Morawiecka jest również prawną opiekunką 71-letniego syna pani Teresy, który jest schorowany i przykuty do łóżka. To do niego należy pozostała 1/4 mieszkania. Według Onetu, również jego część majątku próbowała przejąć Morawiecka, choć do tej pory do tego nie doszło.

Na pytania mediów kobieta nie odpowiada.

Kim jest Marta Morawiecka?

Jest jedną z trzech sióstr Mateusza Morawieckiego. Z wykształcenia historyczka - pracuje jednak jako przedstawiciel handlowy i wykładowczyni w ramach inicjatywy Powszechnego Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego. W przeszłości działała - podobnie jak reszta rodziny - w Solidarności Walczącej, ruchu założonym przez jej ojca Kornela Morawieckiego.