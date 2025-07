W Gdańsku wystartowała nowa kampania pod hasłem "Turysto, segreguj poprawnie!". Akcja skierowana jest zarówno do mieszkańców, jak i tłumnie odwiedzających miasto turystów. Jej celem jest przypomnienie, że zasady prawidłowej segregacji odpadów obowiązują także podczas urlopu.

Gdańsk apeluje do turystów o poprawną segregację śmieci / Shutterstock

Wakacje w Gdańsku to nie tylko czas relaksu na plaży czy zwiedzania zabytków, ale też okazja, by zadbać o środowisko. Właśnie ruszyła miejska kampania edukacyjna "Turysto, segreguj poprawnie!", która przypomina, że obowiązek sortowania odpadów nie znika wraz z początkiem urlopu.

Kolorowe pojemniki i jasne zasady

W ramach kampanii w całym mieście pojawiły się materiały graficzne promujące prawidłową segregację śmieci - można je zobaczyć m.in. w autobusach i tramwajach. Przypominają one o pięciofrakcyjnym systemie zbiórki odpadów, który obowiązuje w Gdańsku. Co to oznacza w praktyce? Każdy rodzaj śmieci ma swój kolorowy pojemnik:

niebieski - na papier,

zielony - na szkło,

żółty - na metale i tworzywa sztuczne,

brązowy - na bioodpady, np. resztki jedzenia,

czarny lub szary - na odpady zmieszane (resztkowe), czyli te, których nie da się już odzyskać, np. zużyte chusteczki, tłuste kartony po pizzy, paragony czy stłuczone filiżanki.

Statystyki nie kłamią - śmieci przybywa

Warto przypomnieć, że w Polsce z roku na rok rośnie ilość produkowanych odpadów komunalnych. Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, w przeliczeniu na osobę, w 2024 roku wytworzono już blisko 376,9 kg śmieci.

To aż o 20,2 kg więcej niż w roku poprzednim. W sumie w 2023 roku zebrano w Polsce 14,2 mln ton odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 5,3 procent w porównaniu z rokiem wcześniejszym.