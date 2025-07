Wezwanie ambasadora Ukrainy i stanowisko Kijowa

W czwartek sekretarz stanu w węgierskim MSZ Levente Magyar poinformował, że w związku ze śmiercią obywatela Ukrainy z węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu do siedziby resortu wezwano ambasadora Ukrainy w Budapeszcie. Według węgierskich władz ukraińscy rekruterzy do wojska mieli pobić mężczyznę, który stawiał opór przy próbie doprowadzenia go do komisji poborowej.

Ambasada Ukrainy na Węgrzech odrzuciła te oskarżenia. W oświadczeniu na Facebooku placówka poinformowała, że przyczyną zgonu był zator płucny. "Kategorycznie odrzucamy wszelkie zarzuty dotyczące przymusowego poboru do wojska, znęcania się lub łamania praw człowieka" - napisano w komunikacie. Ambasada dodała, że Kijów jest otwarty na "przejrzyste śledztwo" w tej sprawie.

Stanowisko Węgier wobec Ukrainy

Węgierskie władze regularnie wyrażają zaniepokojenie sytuacją mniejszości węgierskiej na Ukrainie, zwłaszcza w kontekście przymusowego poboru do wojska. Ostatnie wydarzenia, w tym śmierć obywatela węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu, zaostrzyły retorykę Budapesztu wobec Kijowa. Premier Viktor Orban i szef dyplomacji Peter Szijjarto publicznie oskarżają Ukrainę o łamanie praw człowieka i domagają się reakcji Unii Europejskiej.

Jednym z kluczowych punktów spornych między Budapesztem a Kijowem jest sytuacja mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Węgry zarzucają Ukrainie ograniczanie praw językowych i obywatelskich Węgrów mieszkających na tym terenie. Władze węgierskie domagają się od Kijowa poszanowania praw mniejszości i prowadzenia dialogu w tej sprawie.

Węgry wielokrotnie blokowały lub opóźniały unijne decyzje dotyczące wsparcia militarnego dla Ukrainy oraz nakładania kolejnych sankcji na Rosję. Budapeszt argumentuje, że przedłużający się konflikt szkodzi Europie, a rozwiązaniem powinna być dyplomacja i natychmiastowe zawieszenie broni. Problem w tym, że o ile Bruksela i Kijów są zgodne, co do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, dobrej woli brakuje w Moskwie, której zdeklarowanym partnerem pozostaje Viktor Orban.