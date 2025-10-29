Carlos Alcaraz, lider światowego rankingu tenisistów, niespodziewanie odpadł już w drugiej rundzie prestiżowego turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. Hiszpan przegrał z Brytyjczykiem Cameronem Norriem 6:4, 3:6, 4:6, notując aż 54 niewymuszone błędy.

Alcaraz od kilku lat nie radzi sobie w hali Bercy.

We wtorkowym meczu w hali Bercy doszło do jednej z największych niespodzianek tegorocznego turnieju. Carlos Alcaraz, triumfator French Open i US Open w 2025 roku, nie sprostał Cameronowi Norriemu, który zajmuje 31. miejsce w rankingu ATP. Hiszpan rozpoczął spotkanie od wygrania pierwszego seta, jednak w kolejnych partiach wyraźnie opadł z sił i popełniał liczne błędy.

Statystyki nie kłamią

Alcaraz zanotował aż 54 niewymuszone błędy, co znacząco wpłynęło na końcowy wynik. To już kolejny rok z rzędu, gdy Hiszpan nie może przełamać złej passy w Paryżu. W poprzednich edycjach również odpadał we wczesnych fazach turnieju - w 2024 roku w 1/8 finału, w 2023 w drugiej rundzie, a w 2022 dotarł do ćwierćfinału.

Norrie walczy dalej

Cameron Norrie, który sprawił sensację, awansował do kolejnej rundy i zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku pomiędzy Arthurem Rinderknechem z Francji a Valentinem Vacherotem z Monako. Brytyjczyk ma szansę na najlepszy wynik w tym sezonie.

W kwalifikacjach do paryskiego turnieju odpadł Kamil Majchrzak, który nie zdołał awansować do głównej drabinki.