Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do szkół w całej Polsce rekomendacje dotyczące rozmów z uczniami o sytuacjach kryzysowych, w tym o pojawianiu się obcych dronów. Dokument ma pomóc nauczycielom prowadzić spokojne i rzetelne rozmowy, by nie wzbudzać niepotrzebnego lęku wśród dzieci i młodzieży.
Do wszystkich szkół i placówek oświatowych w Polsce mają trafić rekomendacje resortu edukacji dotyczące tego, jak w wyważony sposób rozmawiać z uczniami m.in. o naruszeniu granic państwowych czy pojawianiu się obcych dronów.
MEN poinformowało w środę, że przesłało dokument do kuratorów oświaty z prośbą o jego rozpowszechnianie.
Rekomendacje podkreślają, by nauczyciele korzystali z wiarygodnych źródeł informacji, np. portalu gov.pl, oraz uczulali uczniów na fałszywe wiadomości i zagrożenia związane z fake newsami.