Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do szkół w całej Polsce rekomendacje dotyczące rozmów z uczniami o sytuacjach kryzysowych, w tym o pojawianiu się obcych dronów. Dokument ma pomóc nauczycielom prowadzić spokojne i rzetelne rozmowy, by nie wzbudzać niepotrzebnego lęku wśród dzieci i młodzieży.

Do wszystkich szkół i placówek oświatowych w Polsce mają trafić rekomendacje resortu edukacji dotyczące tego, jak w wyważony sposób rozmawiać z uczniami m.in. o naruszeniu granic państwowych czy pojawianiu się obcych dronów. 

MEN poinformowało w środę, że przesłało dokument do kuratorów oświaty z prośbą o jego rozpowszechnianie. 

Rekomendacje podkreślają, by nauczyciele korzystali z wiarygodnych źródeł informacji, np. portalu gov.pl, oraz uczulali uczniów na fałszywe wiadomości i zagrożenia związane z fake newsami.

MEN zaleca, by w rozmowach używać prostego języka, dostosowanego do wieku uczniów, a także pytać o ich emocje i zapewniać wsparcie emocjonalne. 

W dokumencie znalazła się lista najważniejszych numerów alarmowych oraz praktyczne wskazówki dotyczące wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Nowy podręcznik i zmiany w edukacji

Resort edukacji, we współpracy z MSWiA, przygotowuje też podręcznik poświęcony reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. 

Uważam, że powinniśmy bardziej wrócić do tego, co było w przysposobieniu obronnym. Działania dotyczące bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych i obrony cywilnej mamy świeżo omówione z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim i będziemy informować w momencie, kiedy ten podręcznik dla dzieci będzie gotowy do dystrybucji - poinformowała minister edukacji barbara Nowacka. 

Zmiany obejmą także przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa, na którym uczniowie poznają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Incydenty z dronami

W ostatnich dniach doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Był to pierwszy przypadek użycia uzbrojenia przez Siły Powietrzne w nowoczesnej historii Polski. 

W poniedziałek funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy i 17-letnią Białorusinkę, którzy obsługiwali drona w strefie objętej zakazem lotów - nad siedzibą prezydenta i budynkami rządowymi w Warszawie. 

Ukrainiec usłyszał zarzut naruszenia przepisów Prawa lotniczego, zapłacił grzywnę i został zobowiązany do natychmiastowego powrotu do swojego kraju. 