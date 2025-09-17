MEN zaleca, by w rozmowach używać prostego języka, dostosowanego do wieku uczniów, a także pytać o ich emocje i zapewniać wsparcie emocjonalne.

W dokumencie znalazła się lista najważniejszych numerów alarmowych oraz praktyczne wskazówki dotyczące wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia.





Nowy podręcznik i zmiany w edukacji

Resort edukacji, we współpracy z MSWiA, przygotowuje też podręcznik poświęcony reagowaniu w sytuacjach kryzysowych.

Uważam, że powinniśmy bardziej wrócić do tego, co było w przysposobieniu obronnym. Działania dotyczące bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych i obrony cywilnej mamy świeżo omówione z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim i będziemy informować w momencie, kiedy ten podręcznik dla dzieci będzie gotowy do dystrybucji - poinformowała minister edukacji barbara Nowacka.

Zmiany obejmą także przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa, na którym uczniowie poznają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.



Incydenty z dronami

W ostatnich dniach doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Był to pierwszy przypadek użycia uzbrojenia przez Siły Powietrzne w nowoczesnej historii Polski.

W poniedziałek funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy i 17-letnią Białorusinkę, którzy obsługiwali drona w strefie objętej zakazem lotów - nad siedzibą prezydenta i budynkami rządowymi w Warszawie.

Ukrainiec usłyszał zarzut naruszenia przepisów Prawa lotniczego, zapłacił grzywnę i został zobowiązany do natychmiastowego powrotu do swojego kraju.

