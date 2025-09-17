Członkini amerykańskiego Kongresu Anna Paulina Luna poinformowała, że trwają przygotowania do spotkania przedstawicieli Kongresu USA i rosyjskiej Dumy Państwowej w sprawie wymiany informacji na temat UFO. To pierwsza taka inicjatywa od lat. Szczegóły rozmów nie są jeszcze znane.

Amerykańska kongresmenka Anna Paulina Luna (Partia Republikańska, Floryda) ujawniła w rozmowie z Chrisem Cuomo w stacji NewsNation, że Kongres USA prowadzi działania zmierzające do zorganizowania spotkania z członkami rosyjskiego parlamentu w sprawie niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UFO/UAP).

Luna przyznała, że "niedawno" rozmawiała z przedstawicielami rosyjskich władz i pytała, czy Rosja posiada informacje, którymi mogłaby się podzielić. Nie podała jednak szczegółów dotyczących formatu, daty ani miejsca ewentualnych rozmów. Ani Kongres USA, ani rosyjska Duma Państwowa nie potwierdziły oficjalnie planów takich spotkań.

Według informacji przekazanych przez biuro Luny rosyjskiej agencji RIA Nowosti, trwają przygotowania do spotkania parlamentarnego na "neutralnym terytorium", choć nie sprecyzowano, czy tematem będą właśnie Niezidentyfikowane Obiekty Latające.

Wypowiedzi kongresmenki pojawiły się tuż przed przesłuchaniem w podkomisji Izby Reprezentantów ds. niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych (UAP), podczas którego dziennikarz George Knapp twierdził, że ZSRR próbował w czasach zimnej wojny odtwarzać technologię UFO dzięki tzw. inżynierii wstecznej.

Warto dodać, że formalne kontakty Kongresu USA z rosyjskim parlamentem zostały niemal całkowicie zawieszone po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku i praktycznie ustały po inwazji na Ukrainę w 2022 roku.



