Jest policyjny zarzut złamania przepisów ustawy Prawo Lotnicze dla Ukraińca, który pilotował drona nad siedzibą prezydenta i budynkami rządowymi w Warszawie. Zdecydowano też o deportacji mężczyzny.

Ukrainiec i Białorusinka latali dronem nad Belwederem / Shutterstock

Mężczyzna wykonywał lot dronem w strefie zamkniętej. Chodzi o artykuł 212 ustawy Prawo lotnicze. Dobrowolnie poddał się karze. Zapłacił 4 tysiące złotych.

Do straży granicznej został skierowany wniosek prokuratury o doprowadzenie do wyjazdu 21-latka z kraju. Zdecydowano o jego deportacji. Ukrainiec będzie przetransportowany na jedno z przejść granicznych i tam zobowiązany do przekroczenia granicy. Dodatkowo decyzja przewiduje, że młody mężczyzna będzie miał 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen.

17-letnia Białorusinka, która również została zatrzymana za wypuszczenie drona nad siedzibą prezydenta i budynkami rządowymi, była w tej sprawie jedynie świadkiem. Została wypuszczona.

Jak informowało RMF FM, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od wczoraj analizowała, czy w przypadku lotu dronem nad Belwederem doszło do incydentu o charakterze szpiegowskim. Badała między innymi zawartość telefonów młodych cudzoziemców, szukając w nich śladów zlecenia. Nie natrafiono jednak na żadne dowody, mogące świadczyć o tym, że działali na rzecz obcego wywiadu.

Zgłaszanie lotów dronem

Informację o dronie przekazał w poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk. Na platformie X poinformował, że Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Z informacji, które przekazał wtedy szef rządu, wynikało, że zatrzymano dwóch obywateli Białorusi.

Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz lotów dronów nad budynkami rządowymi i innymi obiektami infrastruktury krytycznej. Na takich obiektach są specjalne oznakowania - tabliczki z informacją o zakazie lotów dronów. Każdy operator drona, który ma uprawnienia, w specjalnej aplikacji może też sprawdzić, gdzie mogą, a gdzie nie mogą latać drony.

Każdy lot należy zgłosić za pomocą aplikacji DroneTower. Na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest dostępna mapa DroneMap z zaznaczonymi strefami, m.in. w których obowiązuje zakaz lotów.