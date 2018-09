Za nami weekend, który obfitował w ważne informacje. Polscy siatkarze zdobyli mistrzostwo świata drugi raz z rzędu. ZUS wycofał skargę, na podstawie której Sąd Najwyższy, do którego trafiła, skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne. Premier Mateusz Morawicki i Grzegorz Schetyna spotkali się z wyborcami swoich partii. Podczas wieców nie stronili mocnych komentarzy na temat przeciwników politycznych. 75. urodziny obchodził Lech Wałęsa. Niestety, dotarły do nas również tragiczne informacje: w Indonezji zginęły co najmniej 832 osoby, w pożarze domu w Gdańsku zginęło dwóch chłopców.

Weekend obfitował w ważne wydarzenia / Maciej Kulczyński/Jacek Bednarczyk/ Piotr Nowak/ AGUS SUPARTO/ Marcin Gadomski / PAP

Polacy siatkarskimi mistrzami świata!

Polscy siatkarze rozegrali kapitalny mecz w Turynie i w imponującym stylu pokonali w finale mistrzostw świata Brazylię 3:0! To drugi triumf polskich siatkarzy w mundialu z rzędu! Przez całe spotkanie to biało-czerwoni dyktowali warunki gry.







Polska mistrzem świata. Drugi raz z rzędu! Polscy siatkarze rozegrali kapitalny mecz w Turynie i w imponującym stylu pokonali w finale mistrzostw świata Brazylię 3:0! To drugi triumf polskich siatkarzy w mundialu z rzędu! Przez całe spotkanie to biało-czerwoni dyktowali warunki gry. czytaj więcej





Ciąg dalszy sporu wokół sądów

Weekend przyniósł nowe fakty dot. sporu o polskie sądownictwo. Rozwój wydarzeń i ich możliwe konsekwencje przeanalizował reporter RMF FM Tomasz Skory.



"ZUS wycofał skargę, na podstawie której Sąd Najwyższy, do którego trafiła, skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne. Pytania dotyczyły statusu sędziów, wyznaczonych do rozpatrzenia skargi - dwójka z nich ukończyła 65 lat, więc zgodnie z ustawą o SN powinna przejść w stan spoczynku, ale zgodnie z interpretacją ustawy przez SN - powinna nadal orzekać, bo kiedy ich powoływano, obowiązywała zasada przechodzenia w stan spoczynku dopiero w wieku lat 70" - przypomina Skory. "W najbliższych dniach należy oczekiwać poważnego wzmożenia działań na froncie walki o polskie sądownictwo" - podkreśla.







"Kler" Smarzowskiego pokazuje prawdę? "Zdarzają się tacy księża"

Ks. Franciszek Longchamps de Bérier o bohaterach filmu „Kler”: Zdarzają się tacy księża Karolina Bereza /RMF FM

Na pewno zdarzają się tacy księża. Przecież nie bez powodu przenosimy bardzo wielu księży do stanu świeckiego i to karnie. Oczywiście odsetek w stosunku do księży w ogóle jest bardzo nieduży, ale przenosimy - mówił w RMF FM gość Krzysztofa Ziemca ks. Franciszek Longchamps de Berier, komentując premierę filmu Wojciecha Smarzowskiego "Kler".

Duchowny skomentował postulaty niektórych wiernych, którzy mówią otwarcie o tym, że ten film powinien zostać wycofany z kin. To jest reklama dla tego filmu z pewnością i nie wiem czy ten film zasługuje na aż taką reklamę. Być może producenci liczyli, że to będzie właśnie taka reklama, dlatego że jeżeli robi się nieprzychylny różnym zjawiskom w Kościele czy Kościołowi w ogóle, bo być może ten film może być uznany za po prostu nieprzychylny dla Kościoła, to liczy się na to, że reakcja będzie taka, która będzie napędzała ludzi do kina - mówi gość Krzysztofa Ziemca.





Tragiczny pożar w Gdańsku: Zginęli kilkuletni bracia

Zwarcie instalacji elektrycznej lub nieszczelność układu kominowego mogły doprowadzić - według wstępnej oceny biegłego - do tragicznego pożaru, który w nocy z soboty na niedzielę wybuchł w domu jednorodzinnym przy ul. Kadetów w Gdańsku. W pożarze zginęło dwóch braci w wieku trzech i ośmiu lat. Ich mamie udało się uciec przez okno z najmłodszym, rocznym dzieckiem.

Pożar, w którym zginęli dwaj kilkuletni bracia: Są wstępne ustalenia ws. przyczyn Zwarcie instalacji elektrycznej lub nieszczelność układu kominowego mogły doprowadzić - według wstępnej oceny biegłego - do tragicznego pożaru, który w nocy z soboty na niedzielę wybuchł w domu jednorodzinnym przy ul. Kadetów w Gdańsku. W pożarze zginęło dwóch braci w wieku trzech i ośmiu lat.... czytaj więcej





75. urodziny Lecha Wałęsa



Były prezydent Lech Wałęsa świętował w sobotę swoje 75. urodziny. Około 500 osób, w tym przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i wielu innych polityków, ambasadorów i ludzi kultury, gościło w na bankiecie i koncercie zorganizowanym w gdańskiej Operze Bałtyckiej z tej okazji.



Wałęsa pytany o najważniejsze życzenia, jakie usłyszał tego dnia, powiedział, że były to głównie "zachęty do dalszego boju". I jednocześnie solidarność ze mną i czekanie na to, aby znaleźć sposób na rozwiązanie polskich problemów. Życzenia były zobowiązujące - przyznał były prezydent.





Schetyna ostro o Morawieckim: Kłamca nie może być premierem

Schetyna: Kłamca nie może być premierem TVN24/x-news



Sąd nazwał kłamstwo kłamstwem i wydał wyrok: nakazał sprostowanie. Prezes Rady Ministrów zamiast po prostu przeprosić ucieka się do żenujących sztuczek. Widzieliśmy to niby sprostowanie. Mateuszowi Morawieckiemu wydaje się, że to bardzo cwane - stwierdził w niedzielę Krakowie lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Musimy bardzo głośno powiedzieć: kłamca nie może być premierem RP. Jeśli ma honor, jeśli nie chce plamić stron naszej historii, to musi ustąpić - oświadczył.

Morawiecki: Przywracamy normalność

To my przywracamy normalność. Prawo i Sprawiedliwość - to jest normalność dla Polski, dla polskiego narodu - stwierdził w niedzielę w Toruniu premier Mateusz Morawiecki. Walczymy o Rzeczpospolitą naszych marzeń - podkreślił.

Czy chcecie powrotu Balcerowicza i Tuska do władzy? Czy chcecie powrotu Schetyny i ministra "nie ma pieniędzy i nie będzie" Rostowskiego? Dlatego PiS musi być naszym wyborem, PiS jest najlepszym wyborem dla Polski- mówił szef rządu. To my, PiS, Zjednoczona Prawica walczymy o Rzeczpospolitą naszych marzeń, o to, żeby była to Rzeczpospolita dumna jak polska husaria, szczęśliwa jak uśmiech dziecka. I zwyciężymy - podsumował.

Indonezja: 832 ofiary tsunami. Według władz może być ich wielokrotnie więcej

Do 832 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych silnego tsunami na indonezyjskiej wyspie Sulawesi (dawniej Celebes), które było efektem piątkowego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5.





Rezygnacja Elona Muska

Założyciel i prezes Tesli Elon Musk zawarł w sobotę porozumienie z Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych (SEC), na mocy którego zrezygnował ze swojej funkcji. Musi także zapłacić 20 mln dolarów kary, ale pozostanie dyrektorem generalnym firmy.

Zgodnie z porozumieniem Musk oraz spółka Tesla muszą zapłacić po 20 mln dolarów grzywny. Tesla musi także mianować dwóch niezależnych dyrektorów do rady spółki.





Polacy rozczarowali w kolarskich mistrzostwach świata



Hiszpan Alejandro Valverde zdobył w Innsbrucku tytuł mistrza świata kolarskiej elity w wyścigu ze startu wspólnego, wygrywając finisz z czteroosobowej grupy. Srebro wywalczył Francuz Romain Bardet, a brąz - Kanadyjczyk Michael Woods. Tuż za podium uplasował się Holender Tom Dumoulin.Najlepszy z Polaków Rafał Majka zajął 35. miejsce ze stratą czterech minut do zwycięzcy.





MŚ w kolarstwie: Wygrał Valverde, Polacy rozczarowali Hiszpan Alejandro Valverde zdobył w Innsbrucku tytuł mistrza świata kolarskiej elity w wyścigu ze startu wspólnego, wygrywając finisz z czteroosobowej grupy. Srebro wywalczył Francuz Romain Bardet, a brąz – Kanadyjczyk Michael Woods. Tuż za podium uplasował się Holender Tom Dumoulin. czytaj więcej



(mn, nm)