Nie żyje Stewart McLean - aktor znany z seriali "Virgin River" i "Arrow". Ciało 45-latka znaleziono w Lions Bay w Kanadzie. Policja potwierdza, że sprawa traktowana jest jako zabójstwo.
Stewart McLean, 45-letni aktor znany widzom m.in. z popularnych seriali "Virgin River" i "Arrow", zaginął 15 maja. Ostatni raz widziany był w swoim domu w Lions Bay w Kolumbii Brytyjskiej. Zgłoszenie o jego zaginięciu wpłynęło do lokalnej policji trzy dni później, 18 maja.