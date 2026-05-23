Policja potwierdza: To było zabójstwo

Tydzień po zaginięciu, w okolicach Lions Bay odnaleziono ciało aktora. Kanadyjska Zintegrowana Grupa ds. Dochodzeń w Sprawie Zabójstw (IHIT) potwierdziła, że szczątki należą do Stewarta McLeana. Śledczy traktują sprawę jako zabójstwo.

"Kontynuujemy zbieranie i analizowanie dowodów, przeglądamy nagrania z monitoringu oraz prowadzimy rozmowy z osobami, które mogły mieć kontakt z panem McLeanem przed 15 maja" - przekazała w komunikacie Esther Tupper z IHIT. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat tej sprawy, o kontakt.

"Był wspaniałym człowiekiem"

Agencja Lucas Talent Inc., reprezentująca Stewarta McLeana, opublikowała w mediach społecznościowych pożegnalny wpis. "Z wielkim smutkiem żegnamy naszego ukochanego klienta, Stew McLeana. Praca z nim przez ponad 10 lat była prawdziwą przyjemnością. Był profesjonalny, zaangażowany i miał niesamowite poczucie humoru. Wszyscy, którzy go znali, podkreślają, jak wspaniałym był człowiekiem" - napisała agentka Jodi Caplan.

Stewart McLean zdobył popularność dzięki rolom w takich produkcjach jak "Virgin River", "Morderstwo w małym mieście", czy "Arrow".