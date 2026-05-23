Olsztyńska policja ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty. Makabrycznego odkrycia dokonała właścicielka posesji, na której jest studnia.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.
Wstrząsające odkrycie we wsi Skajboty w woj. warmińsko-mazurskim. Dokonała go kobieta, która rok temu kupiła tam nieruchomość.
Obecna właścicielka korzystała z wodociągu. W ostatnim czasie sąsiedzi powiedzieli jej, że w jej przydomowej studni jest bardzo dobra woda. Postanowiła się o tym przekonać, odsłoniła studnię i tak odkryła w niej zwłoki - mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski.
Policja nie udziela odpowiedzi na pytania o to, jak długo ciało mogło leżeć w studni. To będzie przedmiotem ustaleń - dodał Wilczewski.
Policjanci nie informują też, czy w okolicy zgłoszono zaginięcie człowieka.