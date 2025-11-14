Tankowiec "Talara", płynący pod banderą Wysp Marshalla ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Singapuru, nagle zmienił kurs w rejonie Cieśniny Ormuz i skierował się w stronę Iranu. Stało się tak, bo jednostka mogła zostać przejęta przez irańskie siły zbrojne.

Agencja Reutera poinformowała w piątek, że płynący Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Singapuru tankowiec "Talara" niespodziewanie zmienił kurs i zmierza w stronę Iranu.

Zajmująca się bezpieczeństwem morskim brytyjska firma Ambrey podała, że w Cieśninie Ormuz do tankowca płynącego pod banderą Wysp Marshalla zbliżyły się wcześniej trzy małe łodzie, a następnie jednostka zboczyła z kursu. Armator, firma Columbia Shipmanagement Limited, poinformował o utracie kontaktu ze statkiem.

Dwa źródła Reutersa oceniły, że tankowiec został przejęty przez siły irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Agencja Associated Press podkreśliła, że było to pierwsze od dawna przechwycenie statku na w tym rejonie. Iran dotychczas nie potwierdził przejęcia jednostki.

Tło historyczne

W 2019 roku amerykańska marynarka wojenna oskarżyła Iran o serię ataków na statki i uszkadzanie ich za pomocą min, a także o późniejszy atak dronów na tankowiec powiązany z Izraelem, podczas którego w 2021 zginęło dwóch europejskich członków załogi.

Do ostatniego poważnego zajęcia doszło w maju 2022 roku, gdy Iran przejął dwa greckie tankowce i trzymał je do listopada tego samego roku - przypomniał Reuters.