Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa szacuje, że liczba uczestników wyniosła 100 tys. Wśród nich można było zobaczyć prezydenta Karola Nawrockiego, a także polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Na trasie marszu duże siły policji zabezpieczały imprezę.

18:02

W dalszej części imprezy w okolicach Stadionu Narodowego bierze udział ok. 3 tys. osób. Jest spokojnie, bez incydentów - przekazał Jarosław Misztal, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Z mojego doświadczenia (...) to był jeden ze spokojniejszych marszów - dodał. Misztal podkreślił, że nie doszło do innych incydentów, niż ten przed konsulatem USA - jeden z uczestników zgromadzenia zorganizowanego przez środowiska lewicowe, miał rzucić racą na schody tego budynku. Nie odnotowano żadnych zniszczeń.

17:45

Na błoniach Stadionu Narodowego trwają wystąpienia. Wydarzenie ma się zakończyć około godz. 20:00.

17:20

Organizatorzy Marszu Niepodległości poinformowali w mediach społecznościowych, że dalsza część imprezy jest kontynuowana na błoniach Stadionu Narodowego.

17:15

Uczestnicy zbierają się już na błoniach Stadionu Narodowego.

17:00

Uczestnicy zbliżają się do błoń Stadionu Narodowego. Jest tam ustawiona scena, gdzie przemawiać będą niektórzy politycy. Odbędzie się także koncert.

Przedstawiciel Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa przekazał, że dotychczas doszło tylko do jednego incydentu, niezwiązanego z Marszem Niepodległości. Jeden z uczestników zgromadzenia zorganizowanego przez środowiska lewicowe miał rzucić racą na schody konsulatu USA. Nie doszło do żadnych zniszczeń.

16:45

Podczas wydarzenia pojawiło się wiele różnych transparentów.

16:30

Wśród uczestników marszu można było zobaczyć prezydenta Karola Nawrockiego.

Pojawili się także inni politycy PiS, m.in. Jarosław Kaczyński czy Mariusz Błaszczak.

16:02

Z informacji, które posiadam, pan prezydent po przejściu Ronda de Gaulle'a prawdopodobnie oddalił się z marszu - przekazał Jarosław Misztal, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Dodał, że Rondo Dmowskiego jest już sprzątane, aby jak najszybciej przywrócić ruch tramwajowy i autobusowy.

Jeżeli chodzi o nasze dane szacunkowe, uważamy, że (uczestników - przyp. red.) jest około 100 tys. - przekazał Misztal, podkreślając, że ta liczba może się różnić od danych od organizatora.

15:44

Uczestnicy Marszu Niepodległości weszli już na Most Poniatowskiego.

15:22

W mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP opublikowano nagrania przedstawiające prezydenta Karola Nawrockiego wśród uczestników marszu.

15:02

Czoło marszu minęło już Rondo de Gaulle'a, natomiast końcówka formuje się na Rondzie Dmowskiego. Jest dużo uczestników, widzimy, że dojeżdżają jeszcze metrem - mówił dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal podczas konferencji prasowej. Dodał, że na tę chwilę nie zgłoszono żadnych incydentów związanych z bezpieczeństwem.

14:42

Na Marszu Niepodległości pojawił się prezydent Karol Nawrocki.

14:34

Uczestnicy rozpoczęli przemarsz Alejami Jerozolimskimi w stronę Mostu Poniatowskiego. Na czele marszu znajduje się transparent "Jeden naród - silna Polska".

14:30

W Marszu Niepodległości biorą udział również niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości - między innymi Jarosław Kaczyński.

14:20

W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa znajdują się przedstawiciele służb wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Polityk w rozmowie z mediami zwrócił uwagę na obowiązujący zakaz używania środków pirotechnicznych. Duża część uczestników nie dostosowała się, policja i służby będą wyciągać z tego konsekwencje - powiedział, odnosząc się do dużej liczby uczestników, która odpaliła race.

Nie spodziewam się, żeby był niespokojny (Marsz Niepodległości - przyp. red.), bo pan prezydent zapowiedział swój udział. Mam nadzieje ze to podziała na wszystkich uczestników marszu w sposób dyscyplinujący - mówił Trzaskowski.

14:10

Wśród uczestników Marszu Niepodległości znalazł się Sławomir Mentzen.

14:00

Na trasie przemarszu rozstawione zostały metalowe barierki, widać znaczne siły policji i straży Marszu Niepodległości. Barierkami wygrodzone zostały m.in. Aleje Jerozolimskie.

13:55

Przed rozpoczęciem marszu uczestnicy odmówili modlitwę różańcową. Pomimo zakazu odpalili race i świece dymne

Tegoroczny marsz przejdzie pod hasłem "Jeden naród, silna Polska". I takie hasło jest na banerze, który niesie formujące się już czoło przemarszu.

13:50

Warszawiacy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami nie tylko z powodu Marszu Niepodległości, ale również innych uroczystości związanych z Narodowym Dniem Niepodległości.

Zamknięte dla ruchu są Aleje Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ul. Marszałkowska i ścisłe centrum miasta. Autobusy i tramwaje zostały skierowane na objazdy. Powodem utrudnień są obchody Narodowego Święta Niepodległości.