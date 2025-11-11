Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa szacuje, że liczba uczestników wyniosła 100 tys. Wśród nich można było zobaczyć prezydenta Karola Nawrockiego, a także polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Na trasie marszu duże siły policji zabezpieczały imprezę.
W dalszej części imprezy w okolicach Stadionu Narodowego bierze udział ok. 3 tys. osób. Jest spokojnie, bez incydentów - przekazał Jarosław Misztal, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Z mojego doświadczenia (...) to był jeden ze spokojniejszych marszów - dodał. Misztal podkreślił, że nie doszło do innych incydentów, niż ten przed konsulatem USA - jeden z uczestników zgromadzenia zorganizowanego przez środowiska lewicowe, miał rzucić racą na schody tego budynku. Nie odnotowano żadnych zniszczeń.
Na błoniach Stadionu Narodowego trwają wystąpienia. Wydarzenie ma się zakończyć około godz. 20:00.
Organizatorzy Marszu Niepodległości poinformowali w mediach społecznościowych, że dalsza część imprezy jest kontynuowana na błoniach Stadionu Narodowego.