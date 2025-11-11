17:15

Uczestnicy zbierają się już na błoniach Stadionu Narodowego.

Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Warszawy / Radek Pietruszka / PAP

17:00

Uczestnicy zbliżają się do błoń Stadionu Narodowego. Jest tam ustawiona scena, gdzie przemawiać będą niektórzy politycy. Odbędzie się także koncert.

Przedstawiciel Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa przekazał, że dotychczas doszło tylko do jednego incydentu, niezwiązanego z Marszem Niepodległości. Jeden z uczestników zgromadzenia zorganizowanego przez środowiska lewicowe miał rzucić racą na schody konsulatu USA. Nie doszło do żadnych zniszczeń.

Uczestnicy marszu zbliżają się do błoń Stadionu Narodowego / Radek Pietruszka / PAP

16:45

Podczas wydarzenia pojawiło się wiele różnych transparentów.

Transparent na Marszu Niepodległości / Radek Pietruszka / PAP

Transparent na Marszu Niepodległości / Paweł Supernak / PAP

Transparent na Marszu Niepodległości / Albert Zawada / PAP

Transparent na Marszu Niepodległości / Albert Zawada / PAP

Transparent na Marszu Niepodległości / Radek Pietruszka / PAP

16:30

Wśród uczestników marszu można było zobaczyć prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości / Radek Pietruszka / PAP

Prezydent Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości / Radek Pietruszka / PAP

Pojawili się także inni politycy PiS, m.in. Jarosław Kaczyński czy Mariusz Błaszczak.

Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak na Marszu Niepodległości / Albert Zawada / PAP

16:02

Z informacji, które posiadam, pan prezydent po przejściu Ronda de Gaulle'a prawdopodobnie oddalił się z marszu - przekazał Jarosław Misztal, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Dodał, że Rondo Dmowskiego jest już sprzątane, aby jak najszybciej przywrócić ruch tramwajowy i autobusowy.

Jeżeli chodzi o nasze dane szacunkowe, uważamy, że (uczestników - przyp. red.) jest około 100 tys. - przekazał Misztal, podkreślając, że ta liczba może się różnić od danych od organizatora.

15:44

Uczestnicy Marszu Niepodległości weszli już na Most Poniatowskiego.

Uczestnicy Marszu Niepodległości na Moście Poniatowskiego / Paweł Supernak / PAP

15:22

W mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP opublikowano nagrania przedstawiające prezydenta Karola Nawrockiego wśród uczestników marszu.