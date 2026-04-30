"Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski" - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Uroczyste wręczenie nominacji generalskich odbędzie się 2 maja. Kto je otrzyma?

Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP

W czwartek po południu, niemal u zwieńczenia wyjątkowo gorącego politycznie dnia, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewcz poinformował, że Karol Nawrocki mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie oraz admiralski, o co wnioskował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz .

Na stopień generała dywizji mianowani zostali: gen. bryg. Dariusz Lewandowski – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz gen. bryg. Michał Strzelecki – Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: płk Dariusz Dróżdż – Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej, płk Krzysztof Duda – Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej, płk Marcin Dusza – Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, płk Piotr Gołos – Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, płk Jarosław Kowalski – I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, płk Andrzej Kupis – Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Andrzej Lis – Zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych, płk Piotr Męczyński – Dowódca 18 Brygady Artylerii oraz płk Robert Polak – Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7, Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Na stopień kontradmirała mianowany został natomiast kmdr Przemysław KARAŚ – Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich, Zastępca Dowódcy Komponentu Morskiego.

2 maja będzie ważnym dniem dla Wojska Polskiego

Akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta 2 maja o godz. 12.00, podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Jeszcze wczoraj szef MON podkreślał, że dialog pomiędzy rządem a prezydentem jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania armii. W kontekście niedawnej rezygnacji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomira Cenckiewicza, Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na potrzebę stabilności i współpracy na najwyższych szczeblach władzy.