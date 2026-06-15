W drugą rocznicę śmierci Jerzego Stuhra Kraków ponownie oddaje hołd wybitnemu artyście. Od 2 do 5 lipca 2026 roku miasto stanie się centrum wydarzeń kulturalnych, które przypomną dokonania aktorskie, reżyserskie i literackie Stuhra. W programie TAURON Festiwalu Jerzego Stuhra znajdą się nie tylko pokazy filmowe, ale także spotkania, wspomnienia i wydarzenia ukazujące artystę jako człowieka pełnego empatii i zaangażowania społecznego.

Jerzy Stuhr / PAP

TAURON Festiwal Jerzego Stuhra odbędzie się w Krakowie i Wieliczce w dniach 2-5 lipca 2026 roku.

Oficjalna inauguracja festiwalu 3 lipca w Kopalni Soli w Wieliczce, z pokazem filmu "Kingsajz" i udziałem Katarzyny Figury oraz Juliusza Machulskiego.

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Oficjalne otwarcie TAURON Festiwalu Jerzego Stuhra zaplanowano na 3 lipca w niezwykłych podziemiach zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce. To właśnie tam odbędzie się uroczysta inauguracja z pokazem kultowego filmu "Kingsajz", w reżyserii Juliusza Machulskiego. Wśród gości specjalnych pojawią się m.in. Katarzyna Figura oraz sam reżyser, którzy podzielą się wspomnieniami związanymi z pracą z Jerzym Stuhrem.

Bogaty program filmowy - od "Shreka" po włoskie kino

Festiwal to nie tylko okazja do wspomnień, ale także do ponownego odkrycia filmowego dorobku Jerzego Stuhra. W dniach 4-5 lipca w auli Akademii Sztuk Pięknych oraz w Sali Czerwonej Kina pod Baranami odbędzie się sześć projekcji pełnometrażowych filmów z udziałem artysty. Wśród nich znajdą się zarówno polskie klasyki, jak "Kiler", "Spokój" czy "Amator", jak i włoskie produkcje: "Habemus Papam" oraz "Kajman" w reżyserii Nanniego Morettiego. Każdej projekcji towarzyszyć będzie dyskusja prowadzona przez znanego krytyka filmowego i teatralnego, Łukasza Maciejewskiego.

Nie zabraknie także propozycji dla najmłodszych - 4 lipca o godzinie 14:30 wyświetlony zostanie "Shrek 2" z polskim dubbingiem, w którym Jerzy Stuhr użyczył głosu jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci.

Spotkania, wspomnienia i rozmowy o człowieku

Festiwal to nie tylko filmy. Organizatorzy zadbali o bogaty program wydarzeń towarzyszących, które pozwolą lepiej poznać Jerzego Stuhra jako człowieka - wrażliwego, empatycznego, zaangażowanego społecznie. Już 2 lipca w Pałacu Nieśmiertelności odbędzie się "Obiad czwartkowy z Jerzym Stuhrem", podczas którego osoby znające artystę prywatnie i zawodowo podzielą się swoimi wspomnieniami. Spotkanie poprowadzą jego dawni studenci: Katarzyna Chlebny i Piotr Sieklucki.

Kolejnym ważnym punktem programu będzie "Spotkanie przyjaciół Jerzego Stuhra" 4 lipca w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli m.in. Ewa Lipska, Anna Polony, Jacek Popiel, Jerzy Fedorowicz, Leszek Piskosz i Tadeusz Huk. Wstęp na spotkanie jest wolny.

Jerzy Stuhr - artysta i człowiek o wielkim sercu

Festiwal przypomina nie tylko o dorobku artystycznym Jerzego Stuhra, ale także o jego działalności społecznej. Artysta przez lata angażował się w pomoc osobom chorym i ich rodzinom, wspierając m.in. Centrum Psychoonkologii Unicorn, Fundację "Urtica Dzieciom", kampanię "Rak wolny od bólu" czy festiwal "Ślimakowe Rytmy".

Ważnym elementem festiwalu będzie Rodzinny Piknik ze Sztuką i Uśmiechem, który odbędzie się 5 lipca w godzinach 9:00-12:00 przy ul. Zielony Dół 4. To wydarzenie skierowane do rodzin, dzieci i wszystkich, którzy chcą wspólnie spędzić czas, czerpiąc inspirację z postawy i działalności Jerzego Stuhra.

Wielki finał - Bal z Jerzym Stuhrem

Na zakończenie festiwalu, 5 lipca o godzinie 20:00 w Dworku Białoprądnickim, odbędzie się "Bal z Jerzym Stuhrem". W programie wieczoru znajdą się utwory związane z twórczością artysty, m.in. muzyka z filmów "Kiler", "Pogoda na jutro", "Spis cudzołożnic", "Obywatel" czy "Uprowadzenie Agaty". Na scenie wystąpią Sara Kociołek, Jakub Ormaniec, Artur Wójcik oraz kompozytor Adrian Konarski, którym towarzyszyć będzie Orkiestra Fresco Sonare pod kierownictwem prof. Moniki Bachowskiej.