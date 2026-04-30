Rzeźba schodzącego z cokołu mężczyzny w garniturze, który w jednej ręce trzyma flagę całkowicie zasłaniającą mu twarz, pojawiła się na Waterloo Place w centrum Londynu. Na dole cokołu widnieje wyryty podpis Banksy'ego. To najnowsze dzieło brytyjskiego artysty street art, działającego pod pseudonimem, który rzadko towrzy rzeźby.

Rzeźba z podpisem brytyjskiego artysty Banksy'ego wyrytym na cokole na Waterloo Place w centrum Londynu, 30 kwietnia 2026 roku / RICHARD A. BROOKS/AFP/East News / East News

Banksy znów zaskakuje?

W centrum Londynu 29 kwietnia pojawiła się rzeźba, która przedstawia mężczyznę w garniturze, który niejako schodzi z cokołu "w przepaść". W ręce trzyma flagę, która zakrywa mu twarz.

Jak podaje BBC, posąg stoi na Waterloo Place, w pobliżu pomników Edwarda VII, Florence Nightingale i Pomnika Wojny Krymskiej.

Na dole cokołu widnieje wyryty napis "Banksy", co prowadziło do spekulacji, że to właśnie ten jeden z najbardziej nieuchwytnych artystów jest autorem rzeźby. W czwartek po południu na swoim Instagramie Banksy przyznał się do autorstwa.

Nie ma natomiast jednoznacznej informacji, kogo przedstawia rzeźba, lecz przypatrując się bacznie, z pewnością większość nie będzie miało większych wątpliwości.

Nowa rzeźba w Londynie, której autorem jest prawdopodobnie Banksy / Stefan Rousseau/Press Association/East News / East News

Nowa rzeźba w Londynie, której autorem jest prawdopodobnie Banksy / RICHARD A. BROOKS/AFP/East News / East News

Nowa rzeźba w Londynie, której autorem jest prawdopodobnie Banksy / Rex Features/East News / East News

Banksy rzadko tworzy rzeźby. Rozgłos przyniosły mu graffiti na budynkach. Jego pierwsze prace pojawiły się na początku lat 90. w rodzinnym Bristolu w południowo-zachodniej Anglii. Od tego czasu zyskał światową sławę, a jego obrazy i instalacje osiągały na aukcjach ceny sięgające miliony funtów, choć są też często obiektem wandalizmu.