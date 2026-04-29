Już 2 maja planowane jest uroczyste wręczenie nominacji generalskich. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że lista kandydatów do awansu została przedstawiona i czeka na ostateczną akceptację głowy państwa.

Wszystko wskazuje na to, że 2 maja może być ważnym dniem dla polskich sił zbrojnych. To właśnie wtedy planowane jest uroczyste wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że lista kandydatów do awansów została już przekazana do Kancelarii Prezydenta RP i oczekuje na ostateczną akceptację.

Współpraca rządu i prezydenta kluczowa dla wojska

Wicepremier podkreślił, że dialog pomiędzy rządem a prezydentem jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania armii. W kontekście niedawnej rezygnacji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomira Cenckiewicza, Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na potrzebę stabilności i współpracy na najwyższych szczeblach władzy. Zaznaczył również, że emocje związane z odejściem byłego szefa BBN są zauważalne, ale ich zakończenie może przynieść poprawę w relacjach między instytucjami.

To na pewno jest dostrzegalne i może dobrze, że to jest już poza Kancelarią Prezydenta, poza administracją wykonawczą, bo ta współpraca jest potrzebna. Tak, ten dialog z panem prezydentem trwa, tutaj też ważna jest rola pana premiera żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Wojsko potrzebuje wypełniania zobowiązań - zaznaczył wicepremier.

Stanowiska generalskie w rękach pułkowników

Minister obrony narodowej zwrócił uwagę na fakt, że w polskiej armii wiele stanowisk generalskich zajmują obecnie pułkownicy. Podkreślił, że jest to sytuacja wymagająca szybkiego rozwiązania, aby dowódcy brygad, dywizji oraz ich zastępcy mogli pełnić swoje funkcje z odpowiednim stopniem wojskowym.

Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że nominacje zostaną wręczone zgodnie z planem, jeśli tylko prezydent i premier wyrażą na to zgodę.

Szef MON nie ujawnił, ilu wojskowych obejmą planowane awanse. Zaznaczył, że najpierw o decyzji powinni dowiedzieć się sami zainteresowani.