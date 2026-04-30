Dopiero 8 września Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Zbigniew Ziobro, zdj. z 14 listopada 2023 roku / Piotr Molecki/East News / East News

W sprawie rozliczania Zbigniewa Ziobry, polityka PiS, który przebywa na Węgrzech od października 2025 roku, byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego dzieje się dużo, ale w sumie nie wydarzyło się jeszcze nic.

Decyzja o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry zapadła 5 lutego. Rozpatrywanie zażalenia na nią - 8 września - nastąpi więc ponad siedem miesięcy później, mimo że tak zwany instrukcyjny termin na to wynosi dwa tygodnie.

To nie jest jedyna wielomiesięczna zwłoka

Wniosek o wydanie za Ziobrą Europejskiego Nakazu Aresztowania nie jest rozpatrzony od prawie trzech miesięcy. Od miesiąca czeka na realizację wniosek o ponowne wpisanie przymusowej hipoteki na nieruchomości Zbigniewa Ziobry. Prokuratura próbuje to zrobić szósty miesiąc, przez kolejne błędy formalne, wciąż jednak nieskutecznie.

Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory informuje także, że nic nie zdarzyło się też w sprawie wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu. Gotowy dokument trzy miesiące czekał na przekazanie marszałkowi Sejmu, a teraz dwa tygodnie czeka na jego przekazanie odpowiedniej komisji.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Polityk ma sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce mu zarzucić m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro łącznie miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych czy dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.