Już kilkadziesiąt kościołów w całej Polsce zgłosiło się do corocznej akcji Noc Konfesjonałów, organizowanej tuż przed Wielkanocą. Najwięcej świątyń dołączy do akcji w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. W wielu z nich księża będą spowiadać całą noc.

Inicjatywa powstała z myślą o osobach, które z powodu pracy i przygotowań przedświątecznych nie zdążają do spowiedzi w ciągu dnia.

Sprawdź, w których miastach będzie można się wyspowiadać nawet nocą.

Po co Noc Konfesjonałów?

Koordynator akcji Noc Konfesjonałów, ks. Grzegorz Adamski, wyjaśnił, że akcja jest odpowiedzią na duchowe potrzeby współczesnego człowieka i rosnące tempo życia.

Spotykałem wielu ludzi, którzy w nawale pracy i przedświątecznych przygotowań stawali na progu świąt ze świadomością, że zdążyli posprzątać dom i upiec ciasta, ale nie zrobili tego, co najistotniejsze w duchowym przeżyciu Wielkanocy, czyli nie wyspowiadali się. Często orientowali się w momencie, kiedy w parafiach już zakończyły się rekolekcje wielkopostne, zakończyły się spowiedzi i zwyczajnie nie mieli gdzie się wyspowiadać. Tak narodził się pomysł otwarcia kościołów i konfesjonałów w nocy - powiedział duchowny.

Dodał, że kolejną grupą, która może skorzystać z akcji, są osoby mieszkające za granicą, które tuż przed świętami przyjeżdżają do Polski, by spędzić Wielkanoc z rodziną.

Również dla nich akcja jest szansą na to, żeby pojednać się z Bogiem i skorzystać z Bożego miłosierdzia - zastrzegł.

Noc Konfesjonałów od 2010 roku

Przypomniał, że pierwsza Noc Konfesjonałów rozpoczęła się 2 kwietnia 2010 r. o symbolicznej godzinie 21.37, a jej celem było upamiętnienie piątej rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Od tego momentu ciągle kultywujemy dziedzictwo Jana Pawła II poprzez przypominanie jego nauczania o Bogu bogatym w miłosierdzie. Dlatego głównym przesłaniem akcji jest myśl, że Bóg jest miłosierny i pragnie to miłosierdzie okazywać również współczesnemu człowiekowi - zaznaczył.

Według ks. Adamskiego akcja nieprzypadkowo odbywa się późnym wieczorem i w nocy. Jak zaznaczył, cisza i ciemność nocy stwarzają klimat do pogłębionej refleksji, zatrzymania się w biegu i wyspowiadania się bez presji i pośpiechu.

W wymiarze zewnętrznym celem akcji jest przypomnienie o duchowym wymiarze świąt Wielkiej Nocy, którego sednem jest wyjście z grobu i zmartwychwstanie do nowego życia. Sakrament pokuty i pojednania daje szansę na zamknięcie pewnego etapu i rozpoczęcie nowego życia. Spowiedź jest formą duchowego zmartwychwstania - wyjaśnił.

Noc Konfesjonałów - lista kościołów

Ks. Adamski poinformował, że do ubiegłego tygodnia do akcji włączyły się 44 kościoły, a ich liczba ciągle rośnie. Dodał, że co roku najwięcej parafii dołącza do akcji w samym Wielkim Tygodniu.

W parafii św. Rity z Cascii do przedświątecznej spowiedzi nocą można było przystąpić już w sobotę 28 marca. W Wielką Środę do akcji włączą się parafie w Grudziądzu, Łodzi, Ostrołęce, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu.

Najwięcej kościołów dołączy do akcji w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. W Wielki Czwartek nocna spowiedź będzie dostępna w niektórych parafiach w Będargowie, Częstochowie, Jazgarzewie, Koszalinie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Ośnie Lubuskim, Słupsku, Srebrnikach, Szczecinie i Zielenicach.

W Wielki Piątek w akcję włączą się parafie w Breniu, Chludowie, Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowie, Dylakach, Gdańsku, Głownie, Jeleniej Górze, Koszalinie, Krakowie, Łopusznie, Mysiadle, Nidzicy, Ośnie Lubuskim, Płońsku, Słupsku, Srebrnikach, Stargardzie, Szczecinie, Ślesinie, Warszawie i Wołowie, a w Wielką Sobotę niektóre parafie w Częstochowie, Nidzicy, Ostrołęce, Ośnie Lubuskim, San Jose i w Warszawie.

Ks. Adamski dodał, że Noc Konfesjonałów to nie tylko nocne dyżury spowiedników w kościołach, ale także aplikacja na smartfony, w której użytkownicy mogą znaleźć materiały pomocne w przygotowaniu do właściwego przeżycia tego sakramentu, m.in. rachunek sumienia, odpowiedzi na pytania dotyczące sakramentu pokuty i wyszukiwarkę kościołów biorących udział w akcji.