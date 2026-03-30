Czy wtorek po Wielkanocy 2026 jest wolny od pracy? Kto może liczyć na przedłużone święta? Choć dla większości Polaków będzie to zwykły dzień roboczy, niektóre grupy mogą cieszyć się przedłużoną przerwą świąteczną.

W 2026 roku Święta Wielkanocne przypadają na 5 kwietnia (niedziela) i 6 kwietnia (poniedziałek).

Tylko niedziela i poniedziałek są ustawowo wolne od pracy. Co z wtorkiem?

Wielkanoc 2026 zbliża się wielkimi krokami. W tym roku święta przypadają na niedzielę 5 kwietnia i poniedziałek 6 kwietnia. Te dwa dni są ustawowo wolne od pracy. Co z wtorkiem, 7 kwietnia?

Tradycyjnie wolne tylko dwa dni, ale...

Termin Wielkanocy zmienia się każdego roku. Dlaczego? Święto to zależy od cyklu księżycowego. Święta Wielkanocne przypadają zawsze w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.

Według polskiego prawa dla większości pracowników tylko te dwa świąteczne dni są wolne od pracy. Powrót do codziennych obowiązków w pracy nastąpi więc we wtorek, 7 kwietnia.

Wtorek po świętach nie dla wszystkich pracujący

Mimo że wtorek po Wielkanocy nie jest dniem wolnym ustawowo, w praktyce część osób zyska możliwość dłuższej przerwy świątecznej. Powodem jest kalendarz roku szkolnego. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, wiosenna przerwa świąteczna w szkołach potrwa od 2 do 7 kwietnia 2026 roku. Uczniowie mają więc zapewnione wolne aż do wtorku po świętach włącznie.

Formalnie wtorek 7 kwietnia nie jest dniem wolnym od pracy, ale w wielu szkołach nie są organizowane w tym czasie żadne zajęcia dydaktyczne, co oznacza także wolne dla nauczycieli.

W wyjątkowych wypadkach dyrektor szkoły może zdecydować o dyżurach opiekuńczych lub innych obowiązkach i nauczycielom może przypaść praca w ten dzień. W praktyce jednak zdarza się to bardzo rzadko.

Decyzja zależy od pracodawców

Nie tylko szkoły mogą wydłużyć pracownikom świąteczną przerwę. Zdarza się, że niektóre urzędy, instytucje czy prywatne firmy decydują się na wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego - dotyczy to jednak głównie własnych wewnętrznych ustaleń. Dzień wolny pracownicy mogą dostać naprzykład za pracę w innym terminie.

Najczęściej firmy skracają czas pracy lub dają wolne w Wielki Piątek, ale bywa, że dotyczy to również wtorku po Wielkanocy. Wszystko zależy od decyzji konkretnego pracodawcy.

Wielki Piątek wolny od pracy?

Wciąż pojawiają się w Polsce propozycje, by dodatkowo wolnym dniem od pracy uczynić Wielki Piątek . Jak na razie nie było jednak woli politycznej do wprowadzenia takiej zmiany w najbliższym czasie. To oznacza, że Wielki Piątek 2026 roku pozostaje tradycyjnym dniem pracy.

Przerwy świąteczne w innych krajach

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie, obchodzone w większości krajów Europy.