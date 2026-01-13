Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie apeluje o rezygnację z podróży do Syrii, wskazując na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w tym kraju. Resort ostrzega przed wysokim ryzykiem ataków terrorystycznych, porwań oraz wybuchu kolejnych walk.
- MSZ stanowczo odradza wszelkie podróże do Syrii z powodu utrzymującego się wysokiego ryzyka walk, ataków terrorystycznych i przestępczości.
- Pomoc konsularna dla Polaków przebywających w Syrii jest ograniczona, a kraj znajduje się na "czerwonej liście" ostrzeżeń MSZ.
- Sytuacja w Syrii pozostaje niestabilna - nasilają się walki, a ostatnie starcia w Aleppo zmusiły tysiące osób do opuszczenia domów.
"Ryzyko wybuchu walk zbrojnych, ataków terrorystycznych i przestępczości (w tym porwań dla okupu i rabunków) jest nadal wysokie. Aktywne są ugrupowania terrorystyczne, w tym tzw. Państwo Islamskie" - zaznaczyło MSZ we wpisie na platformie X, odradzając wyjazdów do Syrii. To kolejne ostrzeżenie w tej sprawie.
Resort przypomniał, że sytuacja w tym arabskim kraju jest niestabilna i niebezpieczna. Podkreślono, że Syria jest "na czerwonej liście ostrzeżeń".
Ponadto MSZ zachęca wszystkich podróżnych do zarejestrowania się w systemie Odyseusz, wskazując, że realnie zwiększa to bezpieczeństwo i ułatwia szybkie przekazanie ważnych informacji.