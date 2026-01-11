​Amerykańskie lotnictwo przeprowadziło naloty na obiekty organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (ISIS) na terytorium Syrii - informuje agencja Reutera. Uderzenie było kontynuacją operacji odwetowej Hawkeye Strike, która za atak ISIS na siły USA w Palmirze. Zginęło wówczas dwóch amerykańskich żołnierzy. Stany Zjednoczone odpowiedziały 19 grudnia 2025 roku.

Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) poinformowało, że sobotni atak, w trakcie którego ponad 20 amerykańskich samolotów zaatakowało 35 celów IS, był częścią operacji Hawkeye Strike rozpoczętej na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa w odpowiedzi na atak terrorystów przeciwko siłom USA w Palmirze 13 grudnia 2025 roku. Zginęło wówczas dwóch amerykańskich żołnierzy i cywilny tłumacz.

"Nasze przesłanie pozostaje mocne: jeśli skrzywdzisz naszych żołnierzy, znajdziemy cię i zabijemy w dowolnym miejscu na świecie. Bez względu na to, jak bardzo starasz się uniknąć sprawiedliwości" - czytamy w sobotnim oświadczeniu CENTCOM.

Wiadomo, że w operacji wzięły też udział siły powietrzne Jordanii. Uderzenia na cele IS w Syrii "zostały skoordynowane z (krajami) partnerskimi w ramach międzynarodowej koalicji" przeciwko temu ugrupowaniu, a sobotnie naloty służyły "zneutralizowaniu potencjału terrorystów i uniemożliwieniu im odbudowania" swoich zdolności - poinformowała jordańska armia, której komunikat przytoczyła agencja AFP.

Tymczasem w Aleppo na północy Syrii nasilają się walki między siłami rządowymi, wspieranymi przez Turcję, a kurdyjskimi bojownikami. Gubernator miasta, którego cytuje agencja AFP, poinformował, że od wtorku swoje domy musiało opuścić blisko 150 tysięcy osób. 

