Amerykańskie lotnictwo przeprowadziło naloty na obiekty organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (ISIS) na terytorium Syrii - informuje agencja Reutera. Uderzenie było kontynuacją operacji odwetowej Hawkeye Strike, która za atak ISIS na siły USA w Palmirze. Zginęło wówczas dwóch amerykańskich żołnierzy. Stany Zjednoczone odpowiedziały 19 grudnia 2025 roku.
- Chcesz być na bieżąco? Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.
Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) poinformowało, że sobotni atak, w trakcie którego ponad 20 amerykańskich samolotów zaatakowało 35 celów IS, był częścią operacji Hawkeye Strike rozpoczętej na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa w odpowiedzi na atak terrorystów przeciwko siłom USA w Palmirze 13 grudnia 2025 roku. Zginęło wówczas dwóch amerykańskich żołnierzy i cywilny tłumacz.