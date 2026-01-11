"Nasze przesłanie pozostaje mocne: jeśli skrzywdzisz naszych żołnierzy, znajdziemy cię i zabijemy w dowolnym miejscu na świecie. Bez względu na to, jak bardzo starasz się uniknąć sprawiedliwości" - czytamy w sobotnim oświadczeniu CENTCOM.

Wiadomo, że w operacji wzięły też udział siły powietrzne Jordanii. Uderzenia na cele IS w Syrii "zostały skoordynowane z (krajami) partnerskimi w ramach międzynarodowej koalicji" przeciwko temu ugrupowaniu, a sobotnie naloty służyły "zneutralizowaniu potencjału terrorystów i uniemożliwieniu im odbudowania" swoich zdolności - poinformowała jordańska armia, której komunikat przytoczyła agencja AFP.

Tymczasem w Aleppo na północy Syrii nasilają się walki między siłami rządowymi, wspieranymi przez Turcję, a kurdyjskimi bojownikami. Gubernator miasta, którego cytuje agencja AFP, poinformował, że od wtorku swoje domy musiało opuścić blisko 150 tysięcy osób.