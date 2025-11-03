Królewskie Siły Powietrzne (RAF) zabiły w Aleppo w Syrii terrorystę Państwa Islamskiego. Atak przeprowadzono przy użyciu drona. "Załoga RAF-u namierzyła pojazd i po upewnieniu się, że nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej, przeprowadziła skuteczny atak, który zniszczył samochód i wyeliminował cel" - czytamy w oświadczeniu.

Policyjny patrol w Aleppo. / Mohammad Haffar/Deja Vu/SIPA / East News

Brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło w poniedziałek, że 4 września Królewskie Siły Powietrzne (RAF) przeprowadziły skuteczny atak dronem w Aleppo w Syrii, którego celem był terrorysta z Państwa Islamskiego (IS).

Resort podał, że podczas patrolu rozpoznawczego załoga drona dostrzegła znanego terrorystę wsiadającego do samochodu. "Załoga RAF-u namierzyła pojazd i po upewnieniu się, że nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej, przeprowadziła skuteczny atak, który zniszczył samochód i wyeliminował cel" - czytamy w oświadczeniu.

Podobny atak z wykorzystaniem drona brytyjskie wojsko przeprowadziło 28 września, także w Syrii, na północ od miasta Hama. Bezzałogowiec śledził terrorystę należącego do IS, który poruszał się na motocyklu i pieszo. "(...) gdy nadarzyła się odpowiednia okazja, został on skutecznie zaatakowany przez naszą jednostkę; terrorysta został zabity bez narażania ludności cywilnej" - podało ministerstwo.

Obie misje odbyły się w ramach operacji Shader, mającej na celu zwalczanie Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii. Działania obejmują misje obserwacyjne i powietrzne, które mają pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa w regionie oraz zapobiec odrodzeniu się terrorystycznego ugrupowania.