Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy straży granicznej. Żołnierze będą zabezpieczać granice z Niemcami i Litwą. Z kolei premier Donald Tusk postanowił o użyciu Żandarmerii Wojskowej do pomocy SG na granicy z Niemcami.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Prezydent karol Nawrocki przed defiladą wojskową. / Wojciech Olkuśnik / PAP

"Od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r. zostaną użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP w celu zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec oraz z Republiką Litewską" - czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Postanowienie prezydenta opublikowano w Monitorze Polskim.

Również w piątek prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenie ws. użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy SG na granicy z Niemcami od 5 października do dnia obowiązywania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.

"W związku z możliwym zagrożeniem bezpieczeństwa lub porządku publicznego z uwagi na wystąpienie poważnego zagrożenia nielegalną imigracją na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Straży Granicznej w okresie od dnia 5 października 2025 r. do dnia obowiązywania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec, wprowadzonej na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej" - czytamy w zarządzeniu opublikowanym w Monitorze Polskim.

Kontrole na granicach

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą wprowadzono 7 lipca, a następnie przedłużono od 6 sierpnia do 4 października. W środę szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie ws. ponownego przedłużenia tymczasowej kontroli na granicach z tymi państwami. Wejdzie ono w życie 5 października br. i przedłuży kontrole o kolejne pół roku - do 4 kwietnia 2026 r.

W czasie tymczasowej kontroli na granicach funkcjonariusze straży granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy.

Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów. Również z analizy sytuacji migracyjnej wynika potrzeba przedłużenia okresu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy państwowej z Niemcami i Litwą.

Na granicy polsko-niemieckiej kontrole są prowadzone w 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13.