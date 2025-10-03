Polscy obywatele z flotylli płynącej do Gazy odmówili dobrowolnej deportacji, czeka ich rozprawa przed sądem w Izraelu. Są po spotkaniu z konsulem RP. Te informacje przekazał w piątek wieczorem rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

/ RMF FM

Konsul RP w Izraelu spotkał się z trojgiem Polaków zatrzymanych na pokładzie statków flotylli płynącej do Strefy Gazy. Odmówili dobrowolnej deportacji. "Czeka ich rozprawa przed sądem w Izraelu; zapewnimy pełną pomoc konsularną" - poinformowało w piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych."Obywatelom RP zaproponowano możliwość skorzystania z przyśpieszonej procedury opuszczenia Izraela i powrotu do Polski jeszcze dziś. Ambasador Izraela zapewnił, że Izraelowi zależy na jak najszybszej deportacji wszystkich zatrzymanych, jednak wymaga to zgody samych zatrzymanych. Wszyscy odmówili podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji. Oznacza to, że będą teraz oczekiwać na rozprawę przed sądem Izraela" - tłumaczy MSZ.