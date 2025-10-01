Polska przedłuża kontrole na granicach z Niemcami i Litwą do 4 kwietnia 2026 roku - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozporządzenie zostało już podpisane.

Polsko-niemieckie drogowe przejście graniczne Lubieszyn-Linken / Anita Walczewska / East News

Kierwiński: Przedłużamy kontrole, aby kontrolować szlak migracyjny

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia tymczasowej kontroli granicznej na granicach z Niemcami i Litwą. Wejdzie ono w życie 5 października br. i przedłuży kontrole o kolejne pół roku - do 4 kwietnia 2026 r. - poinformowało ministerstwo.

"Przedłużamy kontrole, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej. Wyłapujemy osoby, które nielegalnie próbują przerzucać migrantów na Zachód. Kluczowym zadaniem dla straży granicznej pozostaje utrzymanie szczelności i ochrona granicy z Białorusią przed presją migracyjną" - stwierdził Kierwiński, cytowany na platformie X.

Kodeks graniczny Schengen

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą wprowadzono 7 lipca. Obecnie obowiązujące rozporządzenie przedłużyło kontrole od 6 sierpnia do 4 października.

Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze straży granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen państwo członkowskie może przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych na okres do sześciu miesięcy w przypadku możliwego do przewidzenia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Gdy takie poważne zagrożenie utrzymuje się ponad pół roku, kraj może przedłużyć kontrolę na kolejne, nie dłuższe niż sześć miesięcy, okresy, jednak maksymalnie do dwóch lat. W takim przypadku wymagane jest wcześniejsze powiadomienie państw członkowskich układu, Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.