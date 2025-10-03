Czeska policja informuje na platformie X o akcji służb na lotnisku im. Václava Havla. Powodem jest "anonimowe i niezweryfikowane zagrożenie ze strony zbliżających się dronów".

Lotnisko w Pradze. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Na lotnisku im. Vaclava Havla wprowadziliśmy szeroko zakrojone środki bezpieczeństwa, angażując duże siły policyjne z różnych wydziałów oraz współpracując z wojskiem. Działania te są odpowiedzią na anonimowe i niezweryfikowane zagrożenie ze strony zbliżających się dronów. O wszelkich nowych informacjach będziemy informować na bieżąco" - czytamy we wpisie czeskiej policji.

"Jesteśmy gotowi do natychmiastowego podjęcia działań związanych z zamknięciem przestrzeni powietrznej i jednocześnie zamknięcia wszystkich dróg dojazdowych. Snajperzy monitorują potencjalne obiekty w powietrzu ze swoich stanowisk" - dodano.

Ruch na lotnisku w żaden sposób nie jest ograniczony. Portal iDNES.cz podaje, że policja raczej podejrzewa fałszywy alarm. "W tej chwili nie ma żadnego wykrycia dronów na terytorium Republiki Czeskiej" - czytamy na stronie.

Zgłoszenie o zagrożeniu przyszło drogą telefoniczną. Funkcjonariusze wskazali, że dzwoniąca osoba mówiła po angielsku i powiedziała, że lotnisku zagrażają większe jednostki dronów.

Wkrótce więcej informacji.