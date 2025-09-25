Od października 2025 roku Brytyjczycy korzystający z pociągów Eurostar z Londynu do krajów Unii Europejskiej muszą przygotować się na nowe, bardziej szczegółowe kontrole graniczne. Zmiany wynikają z wprowadzenia przez UE systemu Entry/Exit System (EES), który ma zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić rejestrację wjazdów oraz wyjazdów obywateli państw trzecich.

Nowe zasady kontroli dla obywateli spoza UE, m.in. Brytyjczyków (Zdjęcie ilustracyjne) / ANDY RAIN / PAP/EPA

O sprawie pisze m.in. portal Daily Mail.

Cztery kluczowe pytania na granicy

Nowe procedury oznaczają, że każdy brytyjski pasażer Eurostar będzie musiał odpowiedzieć na cztery pytania dotyczące celu i organizacji podróży. Funkcjonariusze francuskiej straży granicznej zapytają o:

rezerwację noclegu,

bilet powrotny,

posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub turystycznego,

środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu.

Osoby, które nie będą w stanie udzielić pozytywnych odpowiedzi na wszystkie pytania, zostaną skierowane do dodatkowej kontroli. W praktyce oznacza to konieczność rozmowy z funkcjonariuszem, co może wydłużyć czas odprawy.

Biometryczna rewolucja na granicy

W ramach nowych przepisów wszyscy podróżni będą musieli przejść biometryczną kontrolę graniczną. Obejmuje ona skanowanie twarzy, odcisków palców oraz paszportu. Dzieci poniżej 12. roku życia nie będą musiały oddawać odcisków palców. Dane biometryczne zebrane w specjalnych kioskach będą ważne przez trzy lata, co oznacza, że nie trzeba będzie ich powtarzać przy każdej podróży.

Nowa infrastruktura i dłuższa odprawa

Na stacji St Pancras w Londynie powstało już 49 wspomnianych kiosków do obsługi podróżnych, a koszt inwestycji wyniósł około 11 milionów funtów. W tunelu w Folkstone przygotowano 224 kioski, które mają obsłużyć nawet 700 pojazdów na godzinę.

Według szacunków nowe procedury mogą wydłużyć czas odprawy o około 10 minut. Przedstawiciele Eurotunnelu zapewniają jednak, że opóźnienia będą minimalne i wyniosą średnio około 2 minut na osobę. Zaleca się, by pasażerowie przybywali na stację co najmniej 75 minut przed odjazdem pociągu.

Kiosk, przy którym podróżni będą mogli zapisać swoje dane biometryczne / Lucy North / PAP/PA

Kogo obejmą zmiany i od kiedy?

Nowe zasady zaczną obowiązywać od 12 października 2025 roku dla pasażerów biznesowych i premium. Od 12 stycznia 2026 roku systemem zostaną objęci wszyscy podróżni korzystający z Eurostar. Podobne procedury będą wdrażane także w porcie Dover.

Cel zmian

Wprowadzenie systemu EES ma na celu poprawę bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej oraz zastąpienie tradycyjnego stemplowania paszportów cyfrową rejestracją wjazdów i wyjazdów. Nowe zasady mają również usprawnić kontrolę nad ruchem osób przekraczających granice UE.