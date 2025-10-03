„Będę czytał dokładnie raport, który otrzymam od SOP-u odnośnie ochrony najważniejszych osób w państwie i wtedy podejmę decyzję. Pierwsze konsekwencje wyciągnął już komendant SOP-u, mówię tu o konsekwencjach wewnątrz organizacji, natomiast ja jeszcze będę się zastanawiał nad tym, czy dalej te konsekwencje nie powinny być wyciągane” – mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński w Porannej rozmowie w RMF FM. Ewentualne odwołania to echa kradzieży samochodu należącego do rodziny premiera Donalda Tuska.

10 września skradziono lexusa należącego do rodziny szefa rządu Donalda Tuska. Wieczorem tego samego dnia auto zostało odnalezione. Trzy dni później na lotnisku w Gdańsku zatrzymany został mężczyzna, podejrzewany o kradzież samochodu.

W związku z tymi wydarzeniami w mediach pojawiło się mnóstwo spekulacji odnośnie zwolnień w Służbie Ochrony Państwa.

Gospodarz rozmowy zapytał, kiedy można spodziewać się decyzji w tym temacie. Jak zaznaczył minister Kierwiński, potrzebuje mieć cały ogląd sytuacji, a raport powinien wkrótce znaleźć się na biurku ministra Mroczka. W związku z tym ewentualne decyzje mogą zapaść w przyszłym tygodniu.

Tomasz Terlikowski zapytał także, czy samochód należący do rodziny premiera został później sprawdzony. Marcin Kierwiński odpowiedział, że "jest rzeczą naturalną, że taki samochód jest sprawdzany przez policję".

Na pewno nie rozkręcamy samochodu na śrubki. Zresztą ten samochód bardzo szybko się odnalazł. (...) Był sprawdzony, a wszelkie kwestie z tym związane nadal będą sprawdzane - zaznaczył minister.

Prohibicja w Warszawie

W Warszawie głośno zrobiło się w związku z możliwością wprowadzenia nocnej prohibicji w mieście.

Ja mówiłem bardzo zdecydowanie, że nie jestem zwolennikiem odgórnych zakazów, (...) natomiast jestem zwolennikiem skutecznych programów ograniczających sprzedaż alkoholu w mieście stołecznym Warszawa - zaznaczył minister.

Jak powiedział, radni stolicy zaproponowali całościowy program dotyczący nocnej zakazy sprzedaży alkoholu. Natomiast na odpowiedź, czy będzie on skuteczny, trzeba będzie poczekać, bo musi zostać najpierw przetestowany.

Dobrze, że rozpoczynamy ten pilotaż, że te dwie dzielnice, Śródmieście i Praga Północ, będą objęte tym zakazem. Sprawdzimy efekty i zobaczymy, jak skutecznie - mówił o tym prezydent Trzaskowski - wprowadzać ten zakaz w całym mieście - przyznał minister Kierwiński.

Pilotaż ma posłużyć właśnie temu, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób wprowadzić prohibicje w całej Warszawie.

Wczoraj pan prezydent przedstawiał założenia całego programu i ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu i wzmocnienie patroli policji i straży - dodał.

Ustawa dotycząca obywatelstwa

Szef MSWiA został zapytany także o ustawę dotyczącą obywatelstwa. Pracuje nad tym prezydent Karol Nawrocki, który zaproponował wydłużenie czasu koniecznego do uzyskania polskiego obywatelstwa do 10 lat. Jak zaznaczył Marcin Kierwiński, w jego ocenie nie jest to dobry kierunek.

Uważam, że to, nad czym my pracujemy, czyli kwestie testu na obywatelstwo, sprawdzenie, czy dany cudzoziemiec posługuje się językiem polskim, czy jest zasymilowany, czy już w stu procentach swoją przyszłość wiąże z Polską, to jest lepsza droga niż to, co proponuje pan prezydent. Ale żeby było jasne, bo chcę to bardzo jasno powiedzieć, będziemy rozmawiali z panem prezydentem o tych rozwiązaniach, dlatego że kwestie przyznawania obywatelstwa to są kwestie, które są wpisane w prerogatywy pana prezydenta - przyznał minister.

Obecne przepisy mówią o 8 latach, w ten okres wchodzą 3 lata pobytu czasowego i 5 lat pobytu stałego.

