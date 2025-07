Ponad 328 tys. osób skontrolowały polskie służby na granicy z Niemcami i Litwą tylko w tym miesiącu. To najnowsze dane, o których poinformowano w sobotę o poranku podczas odprawy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Granice są bezpieczne" - powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Nowy szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznaczył natomiast, że "próby obrażania osób, które bronią polskiej granicy, nie pozostaną bez reakcji".

/ Marcin Obara / PAP

Na granicy polsko-niemieckiej od 7 lipca kontrole prowadzone są w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13. W związku z tym dziś rano w siedzibie MSWiA odbyła się odprawa, w której wziął udział nowy minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk oraz wojewodowie i szefowie służb.

Marcin Kierwiński zaznaczył na początku, że "próby obrażania osób, które bronią polskiej granicy, nie pozostaną bez reakcji".

W ramach naszych działań odmówiliśmy wjazdu 81 osobom na granicy z Niemcami, 37 osobom na granicy z Litwą (...). Od 7 lipca w działania na granicach zostało zaangażowanych ponad 15 tys. funkcjonariuszy straży granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego oraz policji - poinformował komendant główny straży granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział z kolei, że żołnierze Wojska Polskiego aktywnie pomagają straży granicznej, co kluczowe jest szczególnie na granicy wschodniej.

Tam wojsko zmaga się z różnego rodzaju historiami, które wiążą się z wojną hybrydową. Tylko w tym roku na granicy z Białorusią odnotowano ponad 17 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W tej chwili szczelność jest na poziomie 98 proc. i jest ona najwyższa w historii. To, co obserwujemy na granicy z Białorusią to to, że mamy rosnącą agresję wobec funkcjonariuszy. Chcę jasno powiedzieć, że wszyscy stoimy za nimi. Tylko w tym roku żołnierze oddali ponad 3600 strzałów alarmowych - w tym ponad 1300 z broni gładkolufowej - powiedział Tomczyk.

Wiceszef MON mówił też o sytuacji na granicy z Litwą oraz na granicy z Niemcami.

W ramach operacji "Bezpieczne Podlasie" w tej chwili zadania realizuje około 300 żołnierzy (...). W operację "Bezpieczny Zachód" na granicy z Niemcami zaangażowanych jest ok. 800 żołnierzy, a wydzielonych 4 tys. Granice są bezpieczne - poinformował.