Z powodu uszkodzonej trakcji w Zbąszynku w powiecie świebodzińskim (woj. lubuskie) wstrzymano ruch na linii kolejowej nr 3 łączącej Poznań z Berlinem. Na razie nie wiadomo, jak długo może potrwać usuwanie utrudnień.

Zdj. ilustracyjne / Sheviakova Kateryna / Shutterstock

Biuro prasowe PKP PLK przekazało, że do awarii doszło około godz. 15.20.

Powołaliśmy specjalny sztab kryzysowy. We współpracy z przewoźnikami staramy się zminimalizować negatywne skutki awarii - zapewnił Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.



Cześć pociągów dalekobieżnych będzie kierowana trasami okrężnymi, a za regionalne wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Polecamy obserwować sytuację poprzez portal pasażera - dodał.

Na razie nie wiadomo, jak długo mogą potrwać utrudnienia. Z informacji dostępnych na portalu pasażera wynika, że podróżni jadący do Berlina lub wracający z niemieckiej stolicy muszą się dziś liczyć z opóźnieniami dochodzącymi do kilku godzin.

W przypadku jednego ze składów z Warszawy do Berlina to ponad 480 minut, a w przypadku pociągu jadącego w przeciwnym kierunku - ponad 840 minut.