Od 14 grudnia 2025 roku zacznie obowiązywać nowy, roczny rozkład jazdy pociągów PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak informuje spółka, pasażerowie mogą liczyć na krótsze czasy przejazdów na ważnych trasach dzięki modernizacji torów, podniesieniu prędkości pociągów oraz wprowadzeniu cyklicznych godzin odjazdów.

Nowy rozkład jazdy PKP już od 14 grudnia (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Od 14 grudnia 2025 roku wchodzi w życie nowy rozkład jazdy PKP PLK. Dzięki modernizacji torów i wyższym prędkościom pociągów czasy przejazdów na kluczowych trasach mają być krótsze.

Przywrócone zostaną także połączenia na zmodernizowanych liniach, ale w niektórych regionach nadal mogą występować utrudnienia związane z trwającymi inwestycjami.

Ponad 100 relacji obejmie system cyklicznych godzin odjazdów.

Szybciej między największymi miastami

Z Warszawy do Szczecina pociągi pojadą w około 4 godziny i 9 minut, a z Olsztyna do Poznania w 3 godziny i 17 minut. Skróceniu ulegną także czasy przejazdów pociągów regionalnych, zwłaszcza na Dolnym Śląsku - np. między Jaworzyną Śląską a Legnicą podróż będzie krótsza o kilkanaście minut.

Nowe i przywrócone połączenia

W nowym rozkładzie wracają połączenia na zmodernizowanych liniach, m.in. Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek (po 14 latach przerwy), Rypin - Brodnica oraz Brodnica - Jabłonowo Pomorskie. Na Śląsku pociągi ponownie pojadą do Kłobucka, a na linii 131 prędkość wzrośnie do 140 km/h, co skróci czas przejazdu z Chorzowa do Kłobucka o około 35 minut.

Inwestycje i utrudnienia

PKP PLK zastrzega, że w wielu regionach nadal trwają inwestycje, które mogą oznaczać wydłużone czasy jazdy, komunikację zastępczą lub objazdy. W Małopolsce zakończono pierwszy etap projektu "Podłęże-Piekiełko", co pozwoliło na uruchomienie stacji Rabka Zaryte.

Na Pomorzu i Warmii modernizacje umożliwią jazdę z prędkością nawet do 160 km/h, choć lokalnie mogą występować utrudnienia.

Cykliczne odjazdy i więcej stacji w systemie

Ponad 100 relacji zostanie objętych cyklicznymi godzinami odjazdów (tj. pociągi odjeżdżają z danej stacji w regularnych, powtarzalnych odstępach czasu), co ma ułatwić planowanie podróży. Stałe minuty odjazdów obejmą m.in. trasy Warszawa - Gdynia, Bydgoszcz - Lublin, Warszawa - Berlin oraz liczne połączenia regionalne. Liczba stacji włączonych do tego systemu wzrośnie z 63 do 108.