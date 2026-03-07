​Trzech polskich skoczków narciarskich awansowało do drugiej serii konkursu Pucharu Świata w fińskim Lahti. Kacper Tomasiak zajmuje 12. miejsce, Maciej Kot jest 21., a Piotr Żyła - 27. Odpadli 34. Kamil Stoch, 41. Dawid Kubacki i 47. Paweł Wąsek. Prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Kacper Tomasiak w Lathi / Rex Features / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Kacper Tomasiak skoczył 123,5 m, co dało mu 134,6 pkt. Kot uzyskał 122 m i 127,6 pkt, a Żyła - 120,5 m i 125,1 pkt. Do drugiej serii nie awansowali Stoch - 116 m i 121,3 pkt, Kubacki - 118 m i 117,8 pkt i Wąsek - 114 m i 111,6 pkt.

Kobayashi prowadzi z notą 149,1 pkt po próbie na 128,5 m. Drugi Słoweniec Domen Prevc, który zapewnił sobie już końcowy sukces w cyklu, osiągnął 130 m, ale traci 1,1 pkt do lidera.

Trzeci Austriak Daniel Tschofenig skoczył 130,5 m, a jego strata wynosi dwa punkty. Czwarty jest piątkowy triumfator jednoseryjnego konkursu - Niemiec Philipp Raimund.