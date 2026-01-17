Dworzec Centralny omijają od dzisiaj wszystkie pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Z powodu remontu składy kończą trasę wcześniej, bo już na Dworcu Zachodnim. Pociągi WKD jeżdżą rzadziej niż zazwyczaj.

/ Shutterstock

Od soboty pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej będą dojeżdżać tylko do stacji Warszawa Zachodnia WKD.

Stacja Warszawa Śródmieście WKD i dwa tory do Dworca Zachodniego zostaną zamknięte. Powodem są prace techniczne na kolei.

Utrudnienia z tym związane potrwają do 1 lutego.

Jak przekazał przewoźnik, ponadto w tym okresie w porze porannej i nocnej obowiązywać będą dodatkowe ograniczenia na odcinku Warszawa Zachodnia WKD - Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Pociągi będą kończyć i rozpoczynać bieg na stacji Warszawa Zachodnia WKD (peron nr 1 stacji Warszawa Zachodnia) z wyjątkiem pociągów, które swój bieg rozpoczną od przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie w porze nocnej i porannej.

Jak często będą jeździć pociągi do 1 lutego?

W dni powszednie pociągi na odcinku Komorów - Warszawa Zachodnia WKD będą jeździć po dwóch torach, co 35 minut w danym kierunku.

Na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Komorów według standardowych zasad (zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego) co 17-18 minut w godz. 6.00-18.00 oraz co 35 minut do godz. 6.00 i po godz. 18.00.

W weekendy (oprócz 24-25 stycznia) pociągi na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Warszawa Zachodnia WKD i Grodzisk kursować będą co 35 minut przez cały dzień.

Zamiast WKD-ki autobus albo inny pociąg

Bilety jednorazowe i okresowe WKD będą honorowane także w warszawskiej komunikacji miejskiej.

Dotyczy to autobusów linii 127, 517, N35, N85 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie - Dw. Centralny), linii 717 (na odcinku Piastów Norwida - Warszawa Dw. Zachodni), linii 817 (na całej trasie, tj. Pruszków Os. Staszica/Pętla - Warszawa Dw. Zachodni), linii 158 (na odcinku Dworzec Zachodni - Dw. Centralny), linii 159 (na odcinku Dworzec Zachodni - Pl. Zawiszy) a także pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej - linia S1 (na odcinku Pruszków - Warszawa Śródmieście), linia S2 (na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Śródmieście).