Bezpłatnej antykoncepcji dla kobiet między 18. a 25. rokiem życia chcą posłowie Polski 2050. Złożyli w Sejmie projekt ustawy, który przewiduje również rozszerzenie antykoncepcji objętej refundacją dla kobiet mających więcej niż 25 lat. Bezpłatne środki antykoncepcji miałyby być finansowane NFZ.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Rewolucja w kwestii dostępu do antykoncepcji?

Do Sejmu trafił projekt Polski 2050 dotyczący nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wskazano w nim, że od momentu „radykalizacji prawa aborcyjnego”, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., sytuacja kobiet "pogorszyła się", zmalało także poczucie bezpieczeństwa kobiet i nie podjęto w tej sprawie "adekwatnych działań".

Nowela ma - zdaniem posłów Polski 2050 - zwiększyć ochronę zdrowia kobiet, a także możliwość podejmowania bezpiecznych decyzji dotyczących prokreacji.

Wnioskodawcy stoją także na stanowisku, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia kobiet "nie jest możliwe bez odpowiedniej dostępności środków antykoncepcyjnych" i świadomości kobiet dotyczącej ich stosowania, a rzetelna wiedza o możliwych sposobach antykoncepcji powinna być przekazywana już w szkole.