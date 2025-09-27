Bezpłatnej antykoncepcji dla kobiet między 18. a 25. rokiem życia chcą posłowie Polski 2050. Złożyli w Sejmie projekt ustawy, który przewiduje również rozszerzenie antykoncepcji objętej refundacją dla kobiet mających więcej niż 25 lat. Bezpłatne środki antykoncepcji miałyby być finansowane NFZ.
Do Sejmu trafił projekt Polski 2050 dotyczący nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Wskazano w nim, że od momentu „radykalizacji prawa aborcyjnego”, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., sytuacja kobiet "pogorszyła się", zmalało także poczucie bezpieczeństwa kobiet i nie podjęto w tej sprawie "adekwatnych działań".
Nowela ma - zdaniem posłów Polski 2050 - zwiększyć ochronę zdrowia kobiet, a także możliwość podejmowania bezpiecznych decyzji dotyczących prokreacji.
Wnioskodawcy stoją także na stanowisku, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia kobiet "nie jest możliwe bez odpowiedniej dostępności środków antykoncepcyjnych" i świadomości kobiet dotyczącej ich stosowania, a rzetelna wiedza o możliwych sposobach antykoncepcji powinna być przekazywana już w szkole.