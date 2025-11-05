Kolizja w Rejowcu Fabrycznym

Chodzi o sprawę kolizji, do której doszło 11 października w Rejowcu Fabrycznym na Lubelszczyźnie.

Jak pisał wówczas Onet, sędzia miał wracać do domu terenowym samochodem. Kilkanaście metrów przed wjazdem na posesję stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Mimo że samochód został uszkodzony, odjechał z miejsca kolizji. O zdarzeniu natychmiast powiadomili policję świadkowie, którzy - jak wynika z ich relacji - rozpoznali kierowcę - relacjonował wówczas portal.

Potwierdzam, że doszło do zdarzenia związanego z kolizją samochodową. Osobą, którą prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości, był Jakub I. Kierowca został poddany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Uzyskano wynik pozytywny - 0,96 mg na litr alkoholu (około 1,8 promila - przyp. red.). Pobrano od niego też krew do dalszych badań - powiedział w rozmowie Onetem prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Według obrony sędzia Iwaniec nie siedział za kierownicą auta, tylko był jego pasażerem.

"Nie ma świętych krów"

W dzisiejszym wpisie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że sędzia Iwaniec musi zostać zawieszony a każdy, kto złamie prawo, musi ponosić odpowiedzialność. Musimy stosować jasne zasady. Nie ma świętych krów - dodał.

We wtorek Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zdecydowała o uchyleniu zarządzenia prezes Sądu Rejonowego o przerwie w czynnościach sędziego Iwańca, które miało związek ze zdarzeniami z 11 października. W momencie zarządzenia tej przerwy Iwaniec był już bowiem objęty inną przerwą w czynnościach, zarządzoną przez ministra sprawiedliwości.



Prezes IKN SN sędzia Wiesław Kozielewicz przypomniał, że szef MS już wcześniej - 29 września - zadecydował o przerwie w czynnościach służbowych sędziego Iwańca. Jak wówczas informowano, decyzja została wydana "w związku z licznymi przewinieniami służbowymi popełnionymi przez tego sędziego".



W połowie października Prokuratura Krajowa informowała o przejęciu postępowania w sprawie zdarzenia z 11 października w Rejowcu Fabrycznym przez Wydział Spraw Wewnętrznych PK. Wniosek o uchylenie Iwańcowi w tej sprawie immunitetu PK złożyła w SN pod koniec października.



Wobec sędziego Iwańca toczą się już - na różnych etapach - różne sprawy immunitetowe w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN. Od grudnia zeszłego roku SN rozpoznaje już wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Iwańcowi w związku z tzw. aferą hejterską. Ostatnie posiedzenie w tej sprawie było na początku października; sprawa jest nadal rozpatrywana.



