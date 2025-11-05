Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podjął decyzję o przerwaniu w czynnościach służbowych sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa Jakuba Iwańca. Sędzia podejrzany jest o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji. To kolejna decyzja ws. Iwańca.
O zawieszeniu sędziego minister sprawiedliwości poinformował we wpisie na portalu X. W zamieszczonym wideo Żurek podkreślił, że Iwaniec, który pełnił również funkcję lokalnego rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów, powinien świecić przykładem i przestrzegać prawa. Tymczasem, "jak twierdzi prokuratura, prowadził on pojazd pod wpływem alkoholu i doprowadził do kolizji".