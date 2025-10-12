​Według informacji podanych przez portal Onet, znany sędzia miał spowodować kolizję pod wpływem alkoholu w swoim rodzinnym mieście.

Znany sędzia miał spowodować kolizję / Shutterstock

Według ustaleń Onetu, do zdarzenia doszło w sobotę 11 października około godz. 23. Sędzia miał wracać do domu terenowym samochodem. Jak czytamy, kilkanaście metrów przed wjazdem na posesję stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Mimo że samochód został uszkodzony, odjechał z miejsca kolizji.

O zdarzeniu natychmiast powiadomili policję świadkowie, którzy - jak wynika z ich relacji - rozpoznali kierowcę.

Potwierdzam, że doszło do zdarzenia związanego z kolizją samochodową. Osobą, którą prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości, był Jakub I. Kierowca został poddany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Uzyskano wynik pozytywny - 0,96 mg na litr alkoholu [około 1,8 promila - red.]. Pobrano od niego też krew do dalszych badań - powiedział w rozmowie Onetem prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

"Nie prowadził samochodu"

Z portalem Onet skontaktował się obrońca sędziego, który w oświadczeniu podkreślił, że "jego klient nie prowadził tego samochodu, a był jego pasażerem".

"Był on odwożony przez inne osoby, czym nie byli zainteresowani prokuratorzy. Nie był on zatrzymany w tym samochodzie, a na swojej posesji" - napisał obrońca.

W poniedziałek postępowanie ma przejąć Prokuratura Okręgowa w Zamościu.