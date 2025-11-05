Jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, dymisja Roberta Kropiwnickiego już od dawna wisiała w powietrzu. To bardzo kontrowersyjny polityk. Już od kilku tygodni miał odebranych większość uprawnień - nie tylko z powodu swojej działalności publicznej.

Robert Kropiwnicki był najbardziej znany z faktu, że ma 12 mieszkań, na wynajmie których zarabia około 12 tysięcy zł miesięcznie, a i tak brał z Kancelarii Sejmu 3,5 tys. zł miesięcznie dodatku mieszkaniowego na trzynaste mieszkanie.

Robert Kropiwnicki jako wiceminister miał także auto służbowe - co nie przeszkadzało mu wziąć z Kancelarii Sejmu 128 tys. zł na tzw. kilometrówki na własne auto.