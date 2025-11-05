Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki odchodzi z rządu. "Zakończyłem dwuletnią pracę w ministerstwie" - napisał rano na platformie X polityk. Nie sprecyzował, czy został zdymisjonowany, czy sam zrezygnował.
"Kończąc dwuletnią pracę w Ministerstwie Aktywów Państwowych, chciałbym podziękować premierowi, współpracownikom, radom nadzorczym i zarządom za dobrą współpracę. Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz na horyzoncie są nowe wyzwania" - napisał rano na platformie X Robert Kropiwnicki.