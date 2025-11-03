Minister sprawiedliwości poinformował o odwołaniu dziewięciu lokalnych rzeczników dyscyplinarnych. "Nie stawiamy tu kropki" - napisał na platformie X Waldemar Żurek. Część sędziów uważa jednak odwołania za bezprawne.
- Minister Waldemar Żurek poinformował o odwołaniu dziewięciu lokalnych rzeczników dyscyplinarnych.
- Według OKO.press odwołano m.in. rzeczników z Warszawy, Gorzowa, Piotrkowa, Świdnicy, Ostrołęki i Rybnika.
- Spór o odwołania rzeczników trwa od miesięcy i budzi kontrowersje w środowisku sędziowskim.
- Część sędziów uważa odwołania za bezprawne i nie uznaje decyzji ministerstwa.
"Rzecznik dyscyplinarny nie może sam podważać standardów, które ma egzekwować od innych sędziów. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych po pozytywnej opinii kolegiów odwołała dziewięcioro lokalnych rzeczników dyscyplinarnych. Nie stawiamy tu kropki" - tak brzmi cały wpis ministra Żurka.