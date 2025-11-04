Sędzia Jakub Iwaniec wraca do orzekania. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła decyzję prezes sądu dla Warszawy Mokotowa o natychmiastowym zawieszeniu go w czynnościach - informuje reporter RMF FM Tomasz Skory.

Miało to związek z podejrzeniem, że nietrzeźwy sędzia prowadził samochód, którym uderzył w drzewo.

Sprawa sędziego Jakuba Iwańca. Sąd Najwyższy zdecydował

Sąd Najwyższy uchylił decyzję prezes mokotowskiego sądu dlatego, że nakładała się ona na zawieszenie w czynnościach nałożone przez ministra sprawiedliwości z innych przyczyn. Zawieszenie ministra jednak już wygasło, a sędzia Jakub Iwaniec wraca do orzekania.

Sprawą rozpoznania zarządzonej wcześniej natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych warszawskiego sędziego zajmowała się we wtorek Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

Zarządzenie, które miało obowiązywać przez miesiąc, w połowie października wydała prezes mokotowskiego sądu rejonowego. O ewentualnym uchyleniu przerwy, bądź dalszym zawieszeniu sędziego, decyduje wówczas sąd.

Argumenty obrony

Zdaniem obrony "to nie sędzia Iwaniec siedział za kierownicą auta, tylko był jego pasażerem". W końcu października Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca w tej sprawie.

Tymczasem jeszcze pod koniec września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził inną przerwę w czynnościach służbowych Iwańca. Jak wówczas informowano, decyzja została wydana "w związku z licznymi przewinieniami służbowymi popełnionymi przez tego sędziego".

Co prawda, w drugiej połowie października Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie uchylił tamtą decyzję szefa resortu sprawiedliwości dotyczącą zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych Iwańca, jednak prezes mokotowskiego sądu wydała decyzję o przerwie wobec Iwańca jeszcze kilka dni wcześniej przed tamtym uchyleniem.

Dla nas było nie do przyjęcia, w sytuacji gdy sędzia jest już objęty przerwą w czynnościach, a tu tak było, bo minister zarządził przerwę (...), żeby w tym samym czasie inny organ, jakim jest prezes sądu, znowu przerwę zrobił - powiedział w uzasadnieniu wtorkowego orzeczenia prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN sędzia Wiesław Kozielewicz.