Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym to drugi obowiązkowy egzamin dla wszystkich maturzystów. Poniżej w artykule publikujemy arkusze udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a także propozycje rozwiązań, przygotowane przez naszego eksperta. W środę, w trzecim dniu matury, absolwenci szkół średnich zmierzą się z językiem obcym.

Maturzyści zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym - sprawdź arkusze i rozwiązania!

Egzamin maturalny obejmuje trzy obowiązkowe testy pisemne (polski, matematyka, język obcy) oraz dwa ustne (polski i język obcy).

Każdy musi też wybrać jeden egzamin rozszerzony, a chętni mogą zdawać nawet do pięciu rozszerzeń!

Oficjalne wyniki i świadectwa maturalne pojawią się 8 lipca - a jeśli coś pójdzie nie tak, jest możliwość odwołania i poprawki.

We wtorek maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić jeszcze maksymalnie do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wszyscy muszą przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Matura 2026. Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy - arkusze CKE

Już po zakończeniu pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła arkusze maturalne. Znajdziecie je w poniższym linku.

Arkusze z matematyki na poziomie podstawowym, udostępnione przez CKE, publikujemy <<< TUTAJ >>>.

Matura 2026. Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy - rozwiązania

Poniżej przedstawiamy propozycje rozwiązań pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Opracowwał je dla nas Tomasz Wierzchowski, matematyk z liceum ogólnokształcącego w mazurskim Węgorzewie, egzaminator maturalny, doradca metodyczny.

Matura 2026: zasady - co trzeba wiedzieć?

Każdy maturzysta musi podejść do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Oprócz tego czekają ich także dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego.

To jednak nie wszystko. Każdy maturzysta zobowiązany jest również do przystąpienia do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym - tzw. przedmiotu do wyboru. Wśród dostępnych opcji są m.in. biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, języki obce nowożytne, a nawet matematyka czy język polski na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do pięciu egzaminów rozszerzonych.

Matura 2026: harmonogram egzaminów - kiedy kolejne testy?

Pisanie egzaminów maturalnych potrwa do 21 maja. Terminy poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Z kolei egzaminy ustne rozpoczną się 7 maja i potrwają aż do 30 maja. W tym przypadku to szkoły indywidualnie ustalają dokładne terminy dla swoich uczniów.

Dla tych maturzystów, którzy z powodu choroby lub innych losowych sytuacji nie będą mogli przystąpić do egzaminów w głównym terminie, przewidziana jest dodatkowa sesja. Odbędzie się ona w dniach 1-16 czerwca (pisemne) oraz 8-10 czerwca (ustne).

Egzamin maturalny - szczegółowy harmonogram

Egzamin maturalny w 2026 roku zostanie przeprowadzony zarówno w "Formule 2023", jak i "Formule 2015". Dotyczy to absolwentów wszystkich typów szkół.

Część ustna egzaminu maturalnego:

od 8 do 30 maja 2026 r. (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja),

egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i kaszubskiego będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Część pisemna egzaminu maturalnego:

rozpocznie się 4 maja 2026 r. i potrwa do 21 maja 2026 r.

Najważniejsze egzaminy:

język polski (poziom podstawowy) - 4 maja, godz. 9:00,

matematyka (poziom podstawowy) - 5 maja, godz. 9:00,

język angielski (poziom podstawowy) - 6 maja, godz. 9:00,

matematyka (poziom rozszerzony) - 11 maja, godz. 9:00,

język polski (poziom rozszerzony) - 21 maja, godz. 9:00.

Terminy dodatkowe:

część ustna: 8-10 czerwca 2026 r.,

część pisemna: od 1 do 16 czerwca 2026 r.

Egzamin poprawkowy:

część pisemna: 24 sierpnia 2026 r. (poniedziałek), godz. 9:00,

część ustna: 25 sierpnia 2026 r. (wtorek).

Ogłoszenie wyników:

egzamin maturalny w terminie głównym i dodatkowym: 8 lipca 2026 r.,

egzamin poprawkowy: 11 września 2026 r.

Wyniki matury 2026 - kiedy i jak je poznać?

Na oficjalne wyniki tegorocznej matury trzeba będzie poczekać do 8 lipca. Tego dnia Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki w całej Polsce. Maturzyści będą mogli sprawdzić swoje osiągnięcia online oraz odbiorą świadectwa maturalne w swoich szkołach.

Jeśli ktoś będzie niezadowolony z uzyskanego wyniku, będzie mógł skorzystać z kilkuetapowej procedury odwoławczej. To szansa na zweryfikowanie oceny egzaminacyjnej, jeśli maturzysta uważa, że doszło do pomyłki.

Maturzysta, któremu nie uda się zaliczyć jednego z obowiązkowych egzaminów, może przystąpić do poprawki. Natomiast osoby, które nie zdadzą więcej niż jednego egzaminu, będą musiały poczekać na kolejną szansę aż do następnego roku. Taka sama zasada dotyczy osób, którym egzamin został unieważniony, np. z powodu ściągania.