Egzamin pisemny z języka obcego na poziomie podstawowym to trzeci egzamin obowiązkowcy, z którym mierzyli się tegoroczni maturzyści. Najwięcej maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - pisało egzamin z języka angielskiego. To z myślą o nich publikujemy arkusze egzaminacyjne CKE.

Na zdjęciu tegoroczni maturzyści z XII LO w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Angielski to zdecydowany król matur - aż 98,2 proc. maturzystów wybrało właśnie ten język jako obowiązkowy egzamin nowożytny.

Matura to nie tylko egzaminy pisemne, ale też ustne z języka polskiego i wybranego języka obcego, a także egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Egzamin pisemny z języka obcego na maturze 2026: Angielski znów najczęściej wybierany

Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego to trzeci z obowiązkowych testów, które musi zaliczyć każdy maturzysta . Wcześniej uczniowie przystępowali do egzaminu z języka polskiego oraz matematyki. Dopiero po zaliczeniu tych trzech podstawowych przedmiotów można mówić o pełnej realizacji wymogów egzaminacyjnych.

Do wyboru maturzystów oddano szeroki wachlarz języków: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, a od 2026 roku także ukraiński. Dotychczas język ukraiński funkcjonował jedynie jako język mniejszości narodowej, teraz po raz pierwszy znalazł się na oficjalnej liście języków nowożytnych.

Matura 2026: Język angielski dominuje niezmiennie

Nieco ponad 338 tysięcy tegorocznych absolwentów 4-letnich liceów i 5-letnich techników zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. To aż 98,2 procent wszystkich maturzystów! Dla porównania, niemiecki wybrało tylko 3135 osób, rosyjski - 2035, hiszpański - 715, francuski - 247, włoski - 114, a ukraiński - 139.

Tak duża przewaga języka angielskiego nie jest zaskoczeniem. To język powszechnie nauczany w szkołach i wymagany na wielu kierunkach studiów oraz przez pracodawców. Egzamin z tego przedmiotu stał się już niemal standardem.

Matura 2026: Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym - arkusze CKE

Poniżej publikujemy arkusze z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Matura 2026: Egzaminy rozszerzone i dwujęzyczne - co warto wiedzieć?

Już w kolejnych dniach maturzyści zmierzą się z egzaminami na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków obcych. Harmonogram przewiduje:

7 maja - język angielski (rano),

11 maja - język rosyjski (po południu),

- 12 maja - język niemiecki (po południu),

14 maja - język ukraiński (po południu),

18 maja - język francuski (po południu),

19 maja - język hiszpański (po południu),

20 maja - język włoski (po południu).

Egzaminy rozszerzone trwają 150 minut, a dwujęzyczne - 180 minut. To prawdziwe wyzwanie dla tych, którzy zdecydowali się na wyższy poziom trudności lub naukę w języku obcym.

Matura 2026: Kto jeszcze przystępuje do egzaminów?

Do egzaminów z języków obcych przystępują nie tylko tegoroczni absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia. Wśród zdających są również osoby, które nie przystąpiły do egzaminu w poprzednich latach, chcą poprawić swój wynik lub zaliczyć wcześniej niezdany egzamin. Każdy ma szansę uzyskać lepszy rezultat i otworzyć sobie drzwi do wymarzonych studiów.

Matura 2026: Ustne egzaminy i przedmioty dodatkowe

Obok trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym, każdy maturzysta musi jeszcze przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego oraz z wybranego języka obcego. Uczniowie szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych mają dodatkowo obowiązkowy egzamin pisemny i ustny z języka ojczystego.

Kolejnym wymogiem jest przystąpienie do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z tzw. przedmiotu dodatkowego. Wśród dostępnych opcji są m.in. biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, język polski, języki obce oraz języki mniejszości narodowych i etnicznych.

Niektórzy uczniowie decydują się na więcej niż jeden egzamin rozszerzony - można podejść łącznie do sześciu takich egzaminów. Zwolnienie z egzaminu rozszerzonego przysługuje natomiast absolwentom technikum i szkół branżowych II stopnia, jeśli spełnili określone warunki związane z uzyskaniem dyplomu zawodowego.

Matura 2026: Wyniki, poprawki i progi zaliczeniowe

Aby zaliczyć maturę, każdy abiturient musi zdobyć co najmniej 30 procent punktów z każdego z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów dodatkowych nie obowiązuje próg zaliczeniowy - wynik liczy się jedynie przy rekrutacji na studia.

Wyniki tegorocznych matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Osoby, które nie zdadzą tylko jednego egzaminu, będą mogły przystąpić do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zaliczy więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, będzie mógł poprawiać je dopiero za rok.



