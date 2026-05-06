Egzamin pisemny z języka obcego na poziomie podstawowym to trzeci egzamin obowiązkowcy, z którym mierzyli się tegoroczni maturzyści. Najwięcej maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - pisało egzamin z języka angielskiego. To z myślą o nich publikujemy arkusze egzaminacyjne CKE.
- Angielski to zdecydowany król matur - aż 98,2 proc. maturzystów wybrało właśnie ten język jako obowiązkowy egzamin nowożytny.
- Matura to nie tylko egzaminy pisemne, ale też ustne z języka polskiego i wybranego języka obcego, a także egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.
- Chcesz wiedzieć, jak wyglądały arkusze z angielskiego? Sprawdź nasz pełny artykuł i bądź na bieżąco!
Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego to trzeci z obowiązkowych testów, które musi zaliczyć każdy maturzysta. Wcześniej uczniowie przystępowali do egzaminu z języka polskiego oraz matematyki. Dopiero po zaliczeniu tych trzech podstawowych przedmiotów można mówić o pełnej realizacji wymogów egzaminacyjnych.
Do wyboru maturzystów oddano szeroki wachlarz języków: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, a od 2026 roku także ukraiński. Dotychczas język ukraiński funkcjonował jedynie jako język mniejszości narodowej, teraz po raz pierwszy znalazł się na oficjalnej liście języków nowożytnych.
Nieco ponad 338 tysięcy tegorocznych absolwentów 4-letnich liceów i 5-letnich techników zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. To aż 98,2 procent wszystkich maturzystów! Dla porównania, niemiecki wybrało tylko 3135 osób, rosyjski - 2035, hiszpański - 715, francuski - 247, włoski - 114, a ukraiński - 139.
Tak duża przewaga języka angielskiego nie jest zaskoczeniem. To język powszechnie nauczany w szkołach i wymagany na wielu kierunkach studiów oraz przez pracodawców. Egzamin z tego przedmiotu stał się już niemal standardem.
Poniżej publikujemy arkusze z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
MATURA 2026: EGZAMIN PISEMNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM - ARKUSZ CKE
MATURA 2026: PISEMNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM – ARKUSZE CKE I ROZWIĄZANIA
MATURA 2026: PISEMNY EGZAMIN Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM – ARKUSZE CKE I ROZWIĄZANIA
Już w kolejnych dniach maturzyści zmierzą się z egzaminami na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków obcych. Harmonogram przewiduje:
- 7 maja - język angielski (rano),
- 11 maja - język rosyjski (po południu),
- - 12 maja - język niemiecki (po południu),
- 14 maja - język ukraiński (po południu),
- 18 maja - język francuski (po południu),
- 19 maja - język hiszpański (po południu),
- 20 maja - język włoski (po południu).
Egzaminy rozszerzone trwają 150 minut, a dwujęzyczne - 180 minut. To prawdziwe wyzwanie dla tych, którzy zdecydowali się na wyższy poziom trudności lub naukę w języku obcym.
Do egzaminów z języków obcych przystępują nie tylko tegoroczni absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia. Wśród zdających są również osoby, które nie przystąpiły do egzaminu w poprzednich latach, chcą poprawić swój wynik lub zaliczyć wcześniej niezdany egzamin. Każdy ma szansę uzyskać lepszy rezultat i otworzyć sobie drzwi do wymarzonych studiów.
Obok trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym, każdy maturzysta musi jeszcze przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego oraz z wybranego języka obcego. Uczniowie szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych mają dodatkowo obowiązkowy egzamin pisemny i ustny z języka ojczystego.
Kolejnym wymogiem jest przystąpienie do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z tzw. przedmiotu dodatkowego. Wśród dostępnych opcji są m.in. biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, język polski, języki obce oraz języki mniejszości narodowych i etnicznych.
Niektórzy uczniowie decydują się na więcej niż jeden egzamin rozszerzony - można podejść łącznie do sześciu takich egzaminów. Zwolnienie z egzaminu rozszerzonego przysługuje natomiast absolwentom technikum i szkół branżowych II stopnia, jeśli spełnili określone warunki związane z uzyskaniem dyplomu zawodowego.
Aby zaliczyć maturę, każdy abiturient musi zdobyć co najmniej 30 procent punktów z każdego z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów dodatkowych nie obowiązuje próg zaliczeniowy - wynik liczy się jedynie przy rekrutacji na studia.
Wyniki tegorocznych matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Osoby, które nie zdadzą tylko jednego egzaminu, będą mogły przystąpić do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zaliczy więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, będzie mógł poprawiać je dopiero za rok.