Pacjenci z Małopolski mogą być relokowani do innych województw. Znacznie pogorszyła się sytuacja w szpitalach w tym regionie. Drastycznie wzrasta liczba zakażeń w Krakowie. Możliwe że niektóre placówki medyczne zostaną całkowicie zamknięte.

Jak powiedział dzisiaj małopolski wojewoda sytuacja zaczyna być krytyczna. Są już wytypowane placówki medyczne w Krakowie, które mogą zostać całkowicie zamknięte, by cały personel przenieść do pracy na oddziałach intensywnej terapii. Wstrzymane mogą być także wszystkie planowe zabiegi, kończą się respiratory. Pacjenci będą prawdopodobnie przenoszeni do innych województw.

Sięgamy do najgłębszych rezerw. Utworzyliśmy 410 łóżek respiratorowych - mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dodał, że w najbliższych dniach liczba ta zwiększy się jeszcze o 20, ale i tak znacznie został przekroczony poziom łóżek respiratorowych ze szczytu drugiej fali pandemii, kiedy w całym regionie było ich 350.

Sytuacja respiratorowa w Małopolsce należy do najtrudniejszych w kraju - dodał wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. W województwie postało 13 wolnych respiratorów. Tylko wczoraj pogotowie ratunkowe interweniowało ponad 860 razy. W przeważającej większości były to wyjazdy do pacjentów będących na kwarantannie.