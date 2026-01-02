Amerykańska Tesla, dotychczasowy lider rynku samochodów elektrycznych, została zdetronizowana przez chińskiego konkurenta – firmę BYD. Jak podaje BBC, chiński producent ogłosił, że w minionym roku sprzedał ponad 2,25 miliona samochodów z napędem elektrycznym, co oznacza wzrost o niemal 28 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Tymczasem szacunkowe dane Tesli wskazują na sprzedaż około 1,65 miliona pojazdów w 2025 roku.

Salon Tesli / Shutterstock

BYD, największy chiński producent samochodów elektrycznych, od kilku lat konsekwentnie umacnia swoją pozycję na światowych rynkach. Firma nie tylko zdobyła przewagę w rodzimych Chinach, ale również dynamicznie rozwija sprzedaż w Ameryce Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej oraz w Europie. Szczególnie imponujące wyniki BYD odnotował w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedaż wzrosła aż o 880 proc. w ciągu roku, głównie za sprawą popularności hybrydowego modelu Seal U SUV.

Ekspansja BYD odbywa się mimo licznych barier handlowych. Wiele krajów, obawiając się rosnącej potęgi chińskich producentów, wprowadziło wysokie cła na import samochodów elektrycznych z Państwa Środka. Jednak konkurencyjne ceny i szeroka oferta modeli sprawiają, że chińskie auta elektryczne coraz częściej trafiają do klientów na całym świecie.

Tesla pod presją - trudny rok dla amerykańskiego giganta

Miniony rok nie był łaskawy dla Tesli. Firma Elona Muska musiała zmierzyć się z rosnącą konkurencją ze strony chińskich producentów, takich jak Geely, MG czy właśnie BYD. Dodatkowo, Tesla odnotowała spadek sprzedaży w pierwszym kwartale 2025 roku, co było efektem nie tylko zawirowań rynkowych, ale także kontrowersji wokół zaangażowania Muska w administrację prezydenta Donalda Trumpa.

W odpowiedzi na spadające zainteresowanie, Tesla zdecydowała się na obniżenie cen swoich najpopularniejszych modeli w Stanach Zjednoczonych. Jednak nawet te działania nie wystarczyły, by powstrzymać ekspansję chińskich rywali, którzy oferują coraz bardziej zaawansowane technologicznie pojazdy w atrakcyjnych cenach.

Elon Musk stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem. Jego zaangażowanie w liczne projekty - od platformy społecznościowej X, przez firmę kosmiczną SpaceX, po Boring Company zajmującą się budową tuneli - budzi niepokój wśród inwestorów Tesli. Dodatkowo, objęcie przez Muska stanowiska w Departamencie Efektywności Rządu USA (Doge) wywołało falę spekulacji na temat jego priorytetów.

W listopadzie akcjonariusze Tesli zatwierdzili rekordowy pakiet wynagrodzeń dla Muska, który może sięgnąć nawet biliona dolarów. Warunkiem jest jednak znaczące zwiększenie sprzedaży i wartości rynkowej firmy w ciągu najbliższej dekady oraz sprzedaż miliona humanoidalnych robotów Optimus i rozwój autonomicznych Robotaxis.

BYD - siła innowacji i konkurencyjności

Mimo że tempo wzrostu sprzedaży BYD w 2025 roku było najniższe od pięciu lat, firma pozostaje niekwestionowanym liderem rynku samochodów elektrycznych. Kluczem do sukcesu jest nie tylko atrakcyjna polityka cenowa, ale także szeroka gama modeli, które odpowiadają na potrzeby różnych grup klientów. BYD skutecznie wykorzystuje swoje przewagi technologiczne, oferując zarówno pojazdy w pełni elektryczne, jak i hybrydowe.