​W Wiśle odbyła się 29. edycja Biegu po Nowe Życie - wyjątkowego wydarzenia promującego ideę transplantacji narządów. Podczas tegorocznej edycji specjalne wyróżnienie otrzymała Blanka Baranowska, zastępca dyrektora informacji RMF FM, za wieloletnie zaangażowanie w promowanie transplantologii.

Podczas tegorocznej edycji Biegu po Nowe Życie w Wiśle specjalną nagrodą uhonorowano Blankę Baranowską. Wyróżnienie, w postaci grafiki przedstawiającej serce i dwie dłonie, zostało wręczone w uznaniu za wieloletnie wspieranie idei transplantacji narządów. Autorem grafiki jest Andrzej Pągowski - wybitny artysta grafik, autor plakatów zapowiadających sztuki teatralne, filmy, festiwale sztuk oraz konkursy piosenek.

Nagrodę odebrała Monika Kamińska, sekretarz redakcji Faktów RMF FM, która również wzięła udział w biegu. To nagroda dla Blanki Baranowskiej, która od samego początku bardzo nas angażowała, nas dziennikarzy, że to jest zacna idea i że trzeba ją wspierać. W związku z tym jesteśmy od wielu lat partnerem Biegu po Nowe Życie i biegamy zresztą tak jak dzisiaj - powiedziała Kamińska.

Na trasie 29. Biegu po Nowe Życie pojawiło się wiele znanych osób ze świata sportu, kultury i mediów. Wśród uczestników znaleźli się m.in. skoczek narciarski Piotr Żyła, lekkoatletka Angelika Cichocka, komentator sportowy Jerzy Mielewski, koszykarz Cezary Trybański, aktorka Małgorzata Potocka, wokalista Piotr Kupicha, aktorka Aleksandra Radwan, artystka kabaretowa Olga Łasak, siatkarz Łukasz Kaczmarek oraz producent muzyczny Gromee.

Bieg po Nowe Życie - szansa na nowy początek

Bieg po Nowe Życie to wydarzenie, które od 15 lat promuje ideę transplantacji narządów. Organizatorzy podkreślają, że najważniejszym celem imprezy jest pokazanie, iż przeszczep to szansa na zdrowe i szczęśliwe życie, rozwijanie pasji i nowy początek po ciężkiej chorobie.

W sztafetach biorą udział osoby po przeszczepach, lekarze, dziennikarze, gwiazdy oraz uczniowie. Każdy uczestnik pokonuje symboliczny dystans 1000 metrów, a na mecie otrzymuje pamiątkowy medal. W tym roku wystartowało aż 90 czteroosobowych sztafet.

Nasi dziennikarze także brali udział w Biegu

Ambasadorem i współtwórcą Biegu po Nowe Życie jest Przemysław Saleta, były pięściarz, który sam oddał nerkę swojej córce. Jak podkreślają organizatorzy, sportowy wymiar wydarzenia jest drugorzędny - najważniejsze jest budowanie wspólnoty i promowanie wiedzy o transplantologii.