Polskie Stronnictwo Ludowe zapowiedziało złożenie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o PIT. W ciągu trzech lat kwota wolna od podatku miałaby wzrosnąć do 60 tys. zł.

PSL złoży projekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Według założeń projektu w pierwszym roku po wejściu w życie nowych przepisów kwota wolna miałaby wynosić 35 tys. zł, w drugim - 45 tys. zł, a w trzecim osiągnąć docelowe 60 tys. zł - wynika z informacji przekazanych przez posła PSL Marka Sawickiego.

Chcemy zrealizować jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej oraz premiera Donalda Tuska - oświadczył Sawicki.

Projekt przewiduje także wprowadzenie emerytury bez podatku oraz powiązanie programu 800+ z kwotą wolną od podatku. PSL zapowiada również złożenie innych inicjatyw ustawodawczych, m.in. dotyczących zablokowania likwidacji spółdzielni mieszkaniowych.

Jeden ze 100 konkretów KO

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł było jednym ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej przed wyborami w 2023 roku. Premier Donald Tusk deklarował w maju ub.r., że podwyżka nastąpi do końca obecnej kadencji, zastrzegając jednak, że jej tempo będzie zależało od sytuacji budżetowej państwa.

Minister finansów Andrzej Domański w lipcu 2025 roku przyznał, że tak wysoka kwota wolna nie zmieści się w budżecie na 2026 rok, ale resort pracuje nad rozwiązaniami umożliwiającymi jej wprowadzenie.