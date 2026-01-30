Komisja Europejska rozpoczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa Unii Europejskiej w związku z brakiem wdrożenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z czerwca 2025 roku dotyczącego zakazu reklamy aptek. Trybunał uznał, że polskie przepisy naruszają unijne prawo.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl
W czerwcu 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polskie przepisy prawa farmaceutycznego, które wprowadzają zakaz reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności, są niezgodne z dyrektywą o handlu elektronicznym oraz przepisami Traktatu o funkcjonowaniu UE dotyczącymi swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.
Komisja Europejska podkreśla, że reklama odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu przedsiębiorcom wejścia na rynek i rozwoju działalności gospodarczej, a także stanowi ważne źródło informacji dla konsumentów.
KE zaznaczyła, że choć Polska rozpoczęła prace legislacyjne nad zmianą przepisów, dotychczas nie przyjęto rozwiązań znoszących zakaz reklamy aptek.
Na początku stycznia zakończyły się konsultacje społeczne projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który przewiduje uchylenie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych. Projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada jednocześnie wprowadzenie zasad mających zapobiegać reklamie prowadzącej do nadmiernej i nieuzasadnionej konsumpcji leków.
Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi Komisji Europejskiej.
W przypadku braku reakcji, KE może ponownie skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE i wnioskować o nałożenie na Polskę sankcji finansowych.