Komisja Europejska rozpoczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa Unii Europejskiej w związku z brakiem wdrożenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z czerwca 2025 roku dotyczącego zakazu reklamy aptek. Trybunał uznał, że polskie przepisy naruszają unijne prawo.

KE wszczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa Unii w sprawie reklamy aptek / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

W czerwcu 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polskie przepisy prawa farmaceutycznego, które wprowadzają zakaz reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności, są niezgodne z dyrektywą o handlu elektronicznym oraz przepisami Traktatu o funkcjonowaniu UE dotyczącymi swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.

Komisja Europejska podkreśla, że reklama odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu przedsiębiorcom wejścia na rynek i rozwoju działalności gospodarczej, a także stanowi ważne źródło informacji dla konsumentów.

KE zaznaczyła, że choć Polska rozpoczęła prace legislacyjne nad zmianą przepisów, dotychczas nie przyjęto rozwiązań znoszących zakaz reklamy aptek.

Projekt zmian i możliwe konsekwencje

Na początku stycznia zakończyły się konsultacje społeczne projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który przewiduje uchylenie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych. Projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada jednocześnie wprowadzenie zasad mających zapobiegać reklamie prowadzącej do nadmiernej i nieuzasadnionej konsumpcji leków.

Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi Komisji Europejskiej.

W przypadku braku reakcji, KE może ponownie skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE i wnioskować o nałożenie na Polskę sankcji finansowych.